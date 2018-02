Rocky Mountain Trail Games 2018 – Anmeldung offen!

Vroni Weiß -

Die Rocky Mountain Trail Games sind ein etwas anderer Wettkampf, bei dem der Spaß und Teamgedanke im Vordergrund steht. Alle Infos dazu hier!

Vom 10.-12. August 2018 wird auf Corviglia bei den Rocky Mountain Trail Games wieder gespielt, taktiert und um Sekunden gebangt. Denn für alle, denen Brettspiele zu langweilig sind oder die einfach mehr Glück im Spiel als in der Liebe haben, bieten die drei Tage Knobelspaß auf den spektakulären Traumtrails rund um St. Moritz. Im 2er- oder 3er- Team können die Teilnehmer zeigen, wie gut sie ihre Teampartner kennen, zusammen strategisch fahren oder nach einem gelungenen Spieltag auf den Erfolg anstoßen. Erstmals wird es 2018 bei den Trail Games auch eine E-Bike-Klasse geben.



Die Rocky Mountain Trail Games verfolgen einen ganz neuen Ansatz für einen Enduro-Wettbewerb: Es ist kein Rennen, es gibt keine Renn-Stages, bei denen ausschließlich die Bestzeit zählt–dennoch gibt es eine Zeitnahme. Der Clou an der Sache: In verschiedenen „Spielen“ müssen die 2er-oder 3er-Teams Aufgaben bewältigen, und dafür sollte man vor allem seine Teampartner gut kennen. „Noch nie musste ich so im Team funktionieren, man

muss sich wirklich gut absprechen, sich vertrauen und geschickt agieren, um vorne dabei zu sein" betont Oli Dorn vom Gewinnerteam 2017.

Dieses Jahr wird es bei den Trail Games zum ersten Mal eine E-Bike-Klasse geben: „Wir haben uns lange Gedanken gemacht und hatten wirklich Respekt vor der Entscheidung, E-Bikes zum Event zuzulassen. Bei den Trail Games jedoch macht es für uns keinen Unterschied, mit welchem Rad man antritt, schließlich fährt man nicht gegen die Uhr, sondern es geht um die gute Abstimmung im Team untereinander“, betont Thomas Schlecking vom Veranstalter Bike Projects.

Was erwartet Euch bei den Rocky Mountain Trail Games?

Egal, ob Ihr mit Eurem Firmenteam, Eurer besseren Hälfte oder als Familienurlaub (Jugendliche ab 14 Jahren dürfen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten teilnehmen) mitmacht: Neben coolen Spielen erwartet Euch auch kulinarisch eine Menge. Im Startgeld von CHF 230.00 pro Person ist ein 3-Tages-Bergbahnticket sowie umfassende Verpflegung inklusive. Neben dem gemeinsamen Abendmenü am Freitag und einem Mittagssnack auf der Alp Marguns können alle Teilnehmer den Samstagabend mit der Pumptrack-Challenge in Pontresina und einem reichhaltigen Grillbuffet ausklingen lassen. Auf der Website findet Ihr zudem attraktive Kombiangebote mit diversen Partnerhotels.

Bei der Pumptrack-Challenge in Pontresina gilt es eine gute Runde hinzulegen (Credit: Filip Zuan)

Was ist neu bei den Rocky Mountain Trail Games?

In diesem Jahr wird es für Zweier-Teams (Duo) und Dreier-Teams (Triple) jeweils nur eine Mixed und eine Men-Klasse geben. „Wir haben uns entschieden, die Women-und Mixed-Klasse zusammen zu fassen, denn wir sehen keinen Vorteil im Geschlecht der Teampartner. Die Trail Games sind ein Wettbewerb, bei dem es nicht darum geht, wer am längsten die Bremse offen lässt. Mögliche Nachteile gegenüber ihren weiblichen Mitstreiterinnen können Männer in der Mixed-Kategorie mit etwas taktischem Feingefühl ausgleichen", erklärt Thomas Schlecking. Neu im Programm ist die e-Duo Mixed und die e-Duo Men, in der E-Biker/innen an den Start gehen können.

Bei diversen Spielen müssen die Teams auf der Jagd nach Punkten ihr Können unter Beweis stellen. Neben „Klassikern“ wie „Need to Repeat“ haben sich die Veranstalter auch für dieses Jahr wieder neue Spiele ausgedacht. „Wir grübeln den ganzen Winter über neuen Ideen und probieren viel aus, ob bei der gemeinsamen Ausfahrt oder im Büro." so Thomas Schlecking. Und deshalb wird es den letztjährigen Favoriten „Safety Ride“auch dieses Jahr in abgewandelter Form wieder geben.

Fakten zu Rocky Mountain Trail Games 2018

Ort: St. Moritz/Schweiz

Datum: 10. - 12. August 2018

Startgebühr CHF 230.00 (Inhaber einer gültigen Bergbahnkarte für die drei Eventtage erhalten CHF 50.00 als cash-back)

Infos und Anmeldung: www.trailgames.ch

Die Anmeldung startet am 14. Februar 2018 um 18.00 Uhr. Schnell sein lohnt sich, denn unter allen Anmeldungen, die am ersten Tag bis 24.00 Uhr eingehen, verlost der Co-Organisator Engadin St. Moritz Mountains als Valentinstags-Geschenk zwei Übernachtungen im Doppelzimmer in einem der Partnerhotels.

Schöner geht es fast kaum: Start zu einer Wertungsprüfung bei den Trail Ga

mes. (Credit: Filip Zuan)

