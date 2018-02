Rückruf von Look Pivot Bindungen

Roman Lachner -

Look hat einen Produktionsfehler an seiner Pivot festgestellt, der bei Modellen auftreten kann, die zwischen dem 29. August und dem 31. Oktober hergestellt wurden. Die Hülsen, durch die der Hinterbacken mit dem Fersenplatte verschraubt ist, wurde bei einer Produktionscharge versehentlich 1,2 mm zu groß gefräßt. Somit könnten bei betroffenen Modellen die beiden Teile nicht ausreichend fest verbunden sein und dem Schuh somit zu viel Spiel erlauben. Um Stürze zu vermeiden solltet ihr - sofern ihr noch die Originalverpackung besitzen solltet - das aufgedruckte Produktionsdatum checken. Wurde eure Bindung nicht in dem kritischen Zeitraum gerfertigt, seid ihr fein raus. Falls doch, kontaktiert doch einfach den LOOK Customer Service:

Email: look-contact@rossignol.com

Telefon: +44 1316192812

© Primesports.de