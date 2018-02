Samstag gibt es wieder einen XL-Tag in Nazaré

Stephan Bernhard -

Am 10. Februar, also kommenden Samstag, sollen wieder mächtige Berge aus Wasser auf Nazaré zurollen. Der Swell wird sogar so mächtig sein, dass wir den zweiten Contest der Big Wave World Tour an dem XL-Spot sehen werden.

Die Vorhersage:

Samstag soll der Swell erst am Nachmittag mit voller Stärke eintreffen, dennoch werden die Sets am Morgen schon 15 bis 25 Fuß erreichen. Am Nachmittag sollten dann Faces von 25 bis 35 Fuß zu sehen sein. Dazu gibt es zwar keinen Offshore, aber recht schwachen Nordwind. Es sieht also alles nach einem XXL-Tag in Nazaré aus.

So groß wie an diesem Tag wird es wohl aber nicht ganz werden.

Der Contest:

Die Nazaré Challenge ist Bestandteil der Big Wave World Tour und fand erst einmal im Dezember 2016 statt. Am Samstag soll es nun wieder soweit sein. Zumindest haben die Organisatoren jetzt grünes Licht für den Contest am Samstag gegeben und an alle Surfer der Tour den Aufruf geschickt, mit ihren 10-Fuß-Guns Richtung Portugal aufzubrechen.

