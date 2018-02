Vans Hi Standard Series kommt nach Finnland

Felix Schäfer -

Die Vans Hi-Standard-Contest-Serie läuft auch in diesem Winter und hat sich für den einzigen europäischen Stopp das finnische Talma ausgesucht. Keine Inverts, keine Spins über 720°s… Style ist alles!

Anfang März macht die Vans Hi-Standard-Series Halt im legendären Resort Talma in Finnland. Auch hier wird natürlich wieder im Open-Jam-Format gefahren, das bedeutet, dass jeder mitmachen kann, der Lust hat und Spaß am Shredden hat. Kriterium? Style! Bei der Big Air-Session geht es nur darum, wie stylisch du deinen Trick machst. Dabei sind keine Inverts oder Spins über 720°s erlaubt und den Gewinner erwartet ein All-inclusive-Trip zum großen Finale nach Sierra am Lake Tahoe und die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Vans-Team shredden zu gehen.

Die Teilnahme bei der Vans Hi-Standard-Series ist kostenlos, außerdem gibt es eine limitierte Anzahl gratis Lifttickets und Lunch-Gutscheine. Dazu kommen mehr als 2.500 USD in Cash, die für besonders stylische Tricks verteilt werden. Beim "Van Doren Rail Best Trick" wird direkt am Spot Bargeld für kreative Tricks verteilt, aber auch für die Kategorien "Most Improved Rider" und "Worst Bail" gibt's etwas zu gewinnen.

Vans Hi-Standard Zeitplan

9 bis 12 Uhr: Registrierung

9 bis 11 Uhr: Training Big Air

11 bis 12 Uhr: Big Air Jam Session 1

12 bis 13.30 Uhr: Van Doren BBQ

13 bis 14 Uhr: Training Big Air

14 bis 15 Uhr: Big Air Jam Session 2

15 bis 15.30 Uhr: Training Rail

15.30 bis 16.30 Uhr: Van Doren Best Tricks

17 Uhr: Preisverleihung

