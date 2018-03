Crystal Ground Snowpark Kleinwalsertal: Fiesta Finale

Felix Schäfer -

Um das Saison-Ende richtig zu feiern, hat man sich im Crystal Ground Snowpark im Kleinwalsertal mal eine Scheibe von der Feier-Attitüde der Mexikaner abgeschnitten und veranstaltet eine große Fiesta-Sause für euch!

"Alle Fonzies, Hombres und Chicas aufgepasst! Am 07. April 2018 zelebrieren wir den Saisonabschluss mit einem großen Knall unter dem Motto 'Viva Mexico!' Und zwar tagsüber mit einer Big Air-Session und einer Marmot Best Trick Competition im Park. Für jeden – Fahrer wie Zuschauer – im Mexikaner-Look gibt es am Snowpark eine Cerveza und Chilli gratis. Um 22 Uhr öffnet dann der Club 'Jolly' im Casino Kleinwalsertal seine Türen für die End-of-season-Afterparty, bei der neben dem Host DJ Kidd Salute auch der mehrmalige ITF und DMC World Champion DJ Rafik aus Düsseldorf an den Plattentellern stehen wird."

Vergünstigte Tickets für die Party am Abend gibt's im Vorverkauf bis zum 7. April 2018 um 12 Uhr direkt am Snowpark. Also schwingt eure Sombreros und ab ins Kleinwalsertal!

