Das große Finale der Freeride World Tour 2018 steht kurz bevor! – Xtreme Verbier 2018

Alle Infos zum letzten Contest der Freeride World Tour 2018 in Verbier.

Bald geht es wieder los im legendären Verbier - Foto: freerideworldtour.com / Christoffer Sjostrom

Ende dieser Woche startet der mit größter Spannung erwartete letzte Tourstopp der Freeride World Tour 2018 (FWT) am legendären Bec des Rosses in der Schweiz. Beim Xtreme Verbier stoßen drei Wildcards zu den Teilnehmern, die sich nach der vierten Etappe in Fieberbrunn für das Finale Grande der Tour qualifiziert haben: Der Snowboard-Zweite von Fieberbrunn, Elias Elhardt (GER), Snowboarderin Wakana Hama (JPN) und Skifahrerin Hedvig Wessel (NOR).

Kristofer Turdell steht bereits als Weltmeister fest

Nachdem Kristofer Turdell (SWE) bei den Skifahrern bereits als Weltmeister feststeht, fällt in Verbier zwischen 31. März und 8. April nur noch in drei Kategorien die Entscheidung über den Titel. Aber auch bei den Skifahrern wird der Sieg bei diesem prestigeträchtigen Event heiß umkämpft sein.

"Der Xtreme ist einfach etwas Besonderes" - Eva Walkner

Eva Walkner (AUT), die bei den Skifahrerinnen auf Platz zwei liegt, freut sich auf den Saisonhöhepunkt: "Der Bec des Rosses mit seinen ausgesetzten Lines und Cliffs liegt mir sehr gut. Durch die große Zahl an Zuschauern ist die Atmosphäre einfach mega. Und es ist immer schön, in Verbier mit Freunden den Saisonabschluss zu feiern."

Bei den Männern steht mit Kristofer Turdell der Weltmeister schon fest, bei den Frauen erwarten wir einen heißen Kampf um den Titel der Freeride Weltmeisterin 2018 - Foto: freerideworldtour.com / Anton Enerlov

Partys und Events für Freeride Fans Verbier

Im Event-Village kermesse in Verbier finden die ganze Woche über Partys und Events für die Freerider und Fans aus aller Welt statt. Neu in diesem Jahr ist das Xtreme Verbier Party Festival mit Top-Bands, DJs und Partys in legendären Nightlife-Hotspots wie Pub Mont Fort, Le Farinet, Le Crock No Name, Le Rouge und L’Etoile Rouge.

Am Berg haben die Zuschauer in der brandneuen Audi Viewing Area am Fuß des Bec des Rosses einen optimalen Blick auf das Wettkampfgeschehen. Ein riesiger Bildschirm, Essen und Getränke sowie ein Live-Kommentator warten hier auf die Gäste.

3-Sterne-Wettbewerb der Freeride Junior Tour

Neben dem FWT-Contest findet am Wochenende auch ein 3-Sterne-Wettbewerb der Freeride Junior Tour (FJT) by Head statt. Der Nachwuchs startet in den Kategorien U 14 und 14 bis 18 Jahre.

Live-Webcast und weitere Infos

Den Live-Webcast für den Contest in Verbier findet ihr rechtzeitig vor Beginn hier auf PRIME Skiing. Weitere Infos bekommt ihr auf der offiziellen Webseite der Freeride World Tour sowie auf Facebook.

Den Livestream für den letzten Contest der Freeride World Tour 2018 findet ihr rechtzeitig vor dem Start hier auf PRIME Skiing - Foto: freerideworldtour.com / Christoffer Sjostrom

