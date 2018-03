Der Saisonabsch(l)uss 2018 am Crystal Ground – Fiesta Finale

Jörg Angeli -

Mit einem großen Knall verabschiedet sich der Snowpark Kleinwalsertal am 7. April 2018 in den Sommer. Alle Infos.

Die zwölfte Saison am Crystal Ground – Snowpark Kleinwalsertal geht ihrem Ende entgegen. Höchste Zeit also, es noch mal so richtig krachen zu lassen. Bei der Fiesta Finale wird der Saisonabschluss tagsüber mit einer Big Air Session im Snowpark und abends mit einer End of Season Afterparty im Club des Casino Kleinwalsertal gebührend gefeiert.

„Viva Mexiko“ im Crystal Ground

Wie es der Name bereits vermuten lässt, steht der ganze Tag unter dem Motto „Viva Mexiko“. Alle Fonzies, Hombres und Chicas sind herzlich eingeladen, mit Poncho und Sombrero zu erscheinen. Für jeden – Fahrer wie Zuschauer – im Mexikaner-Look gibt es am Snowpark ein Mal Cerveza und Chilli gratis*.

Ein gepflegter Mariachi-Oberlippenbart ist natürlich auch gerne gesehen. Es erhält aber auch jeder einen Mexican-Mustache zum ankleben an der Chillout Area.

Für die Fiesta Finale wird im Snowpark ein großer Big Air Kicker errichtet, für den der gesamte verbliebene Schnee zusammengeschoben wird und an dem eine entspannte Big Air Session samt Fotoshooting zelebriert wird.

„Very special Jib-Obstacle“ für den Marmot Best Trick Contest

Ein „very special Jib-Obstacle“ wird zudem Schauplatz des Marmot Best Trick Contest, bei dem es Preise der Outdoor Brand im Wert von 700 € zu gewinnen gibt. Lecker Chili, feines Cerveza und passender DJ Sound machen den Tag im Snowpark perfekt. Ab 22:00 Uhr öffnet dann der Club Jolly im Casino Kleinwalsertal seine Türen für die End of Season Afterparty, die wohl heißeste Party des Winters.

Mit dem mehrmaligen ITF und DMC World Champion DJ Rafik aus Düsseldorf als Highlight des Abends darf man sich auf Party-Sound der Extraklasse mit viel Finesse an den Plattentellern freuen. DJ Rafik gilt mit seinen Turntablism-Skills auf allerhöchstem Niveau als einer der besten DJ’s der Welt. Unterstützt wird DJ Rafik von Lokalmatador DJ Kidd Salute. Der Eintritt beträgt 10 € an der Abendkasse und 7 € im Vorverkauf. Einlass ab 18 Jahren mit Ausweispflicht.

Tickets für die Party am Abend gibt’s bis zum 7. April um 12:00 Uhr direkt am Snowpark.

Weitere Infos findet ihr auf der Facebookseite des Crystal Ground Snowpark.

* natürlich nur solange der Vorrat reicht

