Deutsche eBike Meisterschaft und Enduro One – Haibike steigt mit ein

Felix Heine -

Künftig bekommen die deutsche eBike Meisterschaft und die Enduro One Unterstützung vom deutschen eBike Vorreiter Haibike. Somit stehen Besuchern und Teilnehmern Testmöglichkeiten der eKultmarke zur Verfügung.

Die deutsche eBike Meisterschaft und die gesamte KENDA Enduro One Serie bekommen von jetzt an Unterstützung von der deutschen Marke Haibike. Der deutsche Fahrradhersteller gehört zu den größten in Europa und erwirbt ein umfangreiches Hauptsponsoren-Paket von Promoter BABOONS. Damit sichert sich die eBike-Kultmarke aus Schweinfurt nicht nur eine starke Präsenz bei den E1-Events 2018, sondern unterstreicht auch seinen Führungsanspruch im Thema eBike Performance.

Haibike unterstützt von nun an die gesamte Enduro One Serie und wird auch vor Ort anzutreffen sein | Foto: Nico Gilles

Seit 1995 entwickelt Haibike in Deutschland mit Leidenschaft Bikes und greift dabei auf die beinahe 100-jährige Erfahrung der Muttergesellschaft Winora zurück. 2010 war Haibike bereits Vorreiter in Sachen eBikes und startete damit nicht nur die eigene Erfolgsgeschichte, sondern auch den eMTB-Boom. Selbst der Freeride-Profi Sam Pilgrim ist seit Beginn des Jahres auf den Bikes von Haibike unterwegs und zeigt was mit einem eMTB alles möglich ist.

„Wir freuen uns besonders auf neuen Input, den wir immer wieder aus Rennserien gewinnen können. Da wir unsere Produkte kontinuierlich optimieren, profitieren wir von Erfahrungswerten wie der KENDA Enduro One.“

- Bernd Lesch, Director Marketing / Product bei der Winora Group.