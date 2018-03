Felix Schäfer -

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Heute startet die Deutsche Meisterschaft im Big Air am Götschen, Berchtesgaden! Der Contest ist sowohl Teil der World Snowboarding-Tour sowie ein FIS Europa Cup und somit ein wichtiges Datum für die Wettkampffahrer.

Vom 01. bis 03. März findet am Götschen die Deutsche Meisterschaft im Big Air statt. Die FahrerInnen bzw. GewinnerInnen können dabei insgesamt 360 WSPL-Punkte sammeln und damit ihre Position in der Gesamtwertung deutlich aufbessern. Die Judges werden vor allem auf die Overall Impression achten, die die FahrerInnen in ihren Runs zeigen. In der Qualifikation hat jeder zwei Runs zur Verfügung, wovon der beste gewertet wird. Die Judges beim Big Air am Götschen werden in diesem Jahr Christian Thiel (GER), Simon Reitsamer (AUT) und Werner Steiner (AUT) sein.

Donnerstag, 01. März 2018

11 bis 13.30 Uhr Training

Freitag, 02. März 2018

9 bis 13.15 Uhr: Inspektion, Training und Qualifikation

17 bis 20 Uhr: Offenes Training

18 bis 21.30 Uhr: Race Party, Get together und Open Night Session

Samstag, 03. März 2018

14.15 bis 14.45 Uhr: Inspektion und Training Finalisten

14.45 bis 16 Uhr: Semi-Finalläufe

16 bis 17 Uhr: Jam Session "Rail Jam"

19.15 bis 19.45 Uhr: Training

20 bis 20.45 Uhr: Finalläufe

21 Uhr: Siegerehrung

Freitag, 02. März 2018

Riders Get-together by Red Bull

Red Bull-Arena Götschen

freier Eintritt

Samstag, 03. März 2018

RAIL JAM: Best Trick on Rail, powered by ReMount

