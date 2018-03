Endlich mal wieder eine entspannte Session – Chill & Grill 2018 in Ehrwald

Jörg Angeli -

Beef&Bottle-Yourself Grillparty am 24.03.2018 im Snowpark Ehrwald mit Long Ding Dong Sound.

Chill & Grill 2018 - Teaser

Wenn es wärmer wird und sich die Snowparks so langsam in Slush-Paradise verwandeln wird es wieder Zeit für eine der besten Kombos auf der Welt: Shredden, Bierchen, BBQ! All das bietet der Chill&Grill im Snowpark Ehrwald.

2 Kickerlines und 3 Jiblines warten darauf, ordentlich von euch zershreddet zu werden, und die mitten im Park gelegene Chill-Area lockt mit Liegestühlen, Sonnenschirmen und einem stets angeheizten Grill.

Natürlich hat man an so einem Tag keinen Bock auf Grillwürschtl aus dem 50er-Pack oder Getränke vom billigsten Anbieter. Nein, man will feinstes Fleisch und a gscheide Hoibe! Daher bringt euch Grillgut und Drinks einfach selbst mit. Für Pappteller, Besteck, Ketschup und Senf ist natürlich gesorgt. Musikalisch untermalt wird das ganze Geschehen von Long Ding Dong Sound. Die Jungs werden den Berg mit sanften Reggae-Beats beschallen und somit für die passenden Vibes sorgen.

Wer also mal wieder Bock auf einen entspannten Parktag mit Freunden hat, der schaut am 24.03.2018 beim Chill&Grill im Snowpark Ehrwald vorbei.

Alle weiteren Infos und aktuelle News findet ihr auf der offiziellen Webseite chillundgrill.com.

