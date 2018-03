Hiersche und Ertl gewinnen beim Open Faces Freeride Contest in Gastein (2018)

Jörg Angeli -

Nachbericht mit allen Ergebnissen und Runs vom Open Faces Freeride Contest in Gastein (2018).

Die zweite Auflage der Open Faces Freeride Contests in Gastein bot der Freeride-Elite heute aufgrund schwieriger Schneeverhältnisse eine echte Herausforderung. Ein Fall für die erfahrenen Rider der Serie, darunter auch eine Salzburgerin: Birgit Ertl aus Zauchensee überzeugte bei den Ski Damen mit einem soliden Run. Bei den Ski Herren gelang dem Steirer Sebastian Hiersche ein Traumlauf, die Tirolerin Laura Perfler sowie der Deutsche Andrè Höflich sicherten sich die Snowboard-Wertungen des Bewerbs in Gastein.

Foto: Open Faces / M. Knoll

Blauer Himmel, Sonnenschein und gute Vibes in der Public Area – aber auch herausfordernde Schneeverhältnisse, gepaart mit einem schwierigen Terrain vom Mauskarkopf: Das war die zweite Auflage der Open Faces Freeride Contests in Gastein.

Für die 70 Rider aus 12 Nationen ging es im Salzburgerland heute nicht nur um den Tagessieg und damit um 600 gewichtige Punkte – der vorletzte Stopp der Saison brachte auch schon eine erste Vorentscheidung bezüglich Gesamtwertung der Open Faces Contest, schließlich werden die fünf Stopps dieses Jahr als eigene Serie ausgetragen und die daraus hervorgehenden SiegerInnen der vier Kategorien mit einem satten Preisgeld belohnt.

Ski Herren: Traumrun von Sebastian Hiersche

Legte einen richtig guten Run hier in Gastein: Sebastian Hiersche - Foto: Open Faces / M. Knoll

Das verspielte Face am besten für sich nutzen konnte der Montafon-Zweitplatzierte, Sebastian Hiersche. Der Steirer startete mit einem sauber gestandenen "360", überzeugte mit perfekt aneinandergereihten schnellen Turns, landete ein Double sicher und punktete abschließend bei den Judges mit einem perfekt gestandenen "720".

Ein echter Traumrun, mit dem Hiersche einen österreichischen Dreifach-Erfolg vor Valentin Werner-Tutschku und Andreas Neurauter anführte: „Ich bin den Contest heute ganz locker angegangen und habe kurz vorher auch noch meine Linie geändert, weil dort der Schnee viel besser war. Dadurch gelang es mir auch, meine Drops sicher zu landen“, erklärte der 20-Jährige.

Die Top drei Männer beim Open Faces Freeride Contest in Gastein (2018): Valentin Werner-Tutschkud, Sebastian Hiersche und Andreas Neurauter - Foto: Open Faces / M. Knoll

Mit dem Tagessieg übernimmt Hiersche auch die Führung in der Gesamtwertung der Open Faces Series und verdrängt damit den Salzburger und Silvretta Montafon-Sieger Markus Breitfuß auf den derzeit zweiten Platz. Die Entscheidung bei den Ski Herren, beim abschließenden Contest in Obergurgl-Hochgurgl (7. April), verspricht also jede Menge Spannung.

Salzburgerin siegte bei den Ski Damen

Die Top drei Frauen beim Open Faces Freeride Contest in Gastein (2018): Malene Madsen, Birgit Ertl und Jacoba Kriechmayr - Foto: Open Faces / M. Knoll

Bei den Ski Damen beeindruckte Birgit Ertl mit einem soliden Run und gutem Speed, inklusive eines sicher gelandeten Doubles. Die erfahrene Salzburgerin konnte sich mit knapp 13 Punkten Vorsprung gegen die Vorjahressiegerin Malene Madsen (DEN) und Jacoba Kriechmayr (AUT) durchsetzen: „Ich war mit meiner Linie vollauf zufrieden, aber mit den Bedingungen hatte ich so meine Probleme, da der Schnee für meinen Geschmack etwas hart war. Gott sei Dank habe ich es trotzdem geschafft, ein paar sichere Drops einzubauen“, so die 31-Jährige.

Zwei weitere Saisonhighlights warten

Nach dem Stopp in Gastein warten jetzt zwei weitere Highlights der Open Faces Freeride Contests: Bevor die österreichische Qualifier-Tour mit dem 4*Bewerb in Obergurgl-Hochgurgl vom 06. bis 08. April ins Grande Finale geht und sich gleichzeitig auch entscheidet, wer die Open Faces Series-Gesamtwertung für sich entscheidet, sind die Juniors gefragt – und zwar die Weltbesten!

Bei den Freeride Junior World Championships vom 21. bis 23. März trifft sich die Nachwuchs-Elite in Kappl-Paznaun, um am Ende des Tages ihren Weltmeister zu krönen.

Open Faces Freeride Contest in Gastein - Full Replay

Open Faces Freeride Contest in Gastein - Ergebnisse

Männer

Open Faces Freeride Contest in Gastein (2018): Das Ergebnis der Männer

Frauen

Open Faces Freeride Contest in Gastein (2018): Das Ergebnis der Frauen

