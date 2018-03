Jörg Angeli -

Das King of Innsbruck Turnier kommt auch 2018 zurück. Infos zu den Fahrern und weitere Neuigkeiten rund um das entspannte Freeski-Event.

King of Innsbruck steht für ein entspanntest Freeski-"Turnier" unter Freunden. Bei maximal guten Vibes treten Fahrer im 1on1 gegeninander an und spielen, inspiriert von den Skateboardern und natürlich SLVSH, ein "Game of Skate" gegeneinander: Ein Fahrer gibt einen Trick vor, der andere muss ihn nachmachen. Schafft einer der Rider den Trick, kassiert der Gegner einen Buchstaben. Das geht so lange, bis einer bei fünf Buchstaben angelangt ist.

Bei diesem Format steht ganz klar das gemeinsame Fahren und eine positive Stimmung im Vordergrund. Zudem bietet King of Innsbruck jungen Nachwuchsfahrern die Plattform, um ihre Skills der Welt zu präsentieren und auf sich aufmerksam zu machen.

Die Battles werden in den nächsten Wochen von der KOIBK-Crew gefilmt, geschnitten sowie nach und nach veröffentlicht. Wir halten euch natürlich hier über die aktuellen Battles auf dem Laufenden.

Bis dahin checkt die diesjährige Ridersliste sowie den Teaser und freut euch auf spannende Matches beim King of Innsbruck 2018.

Weitere Infos findet ihr zudem auf der neuen offiziellen Webseite sowie auf Facebook.

King of Innsbruck 2018 - Alle Fahrer

© Primesports.de