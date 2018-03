Templeton Bierfest im Snowpark Nesselwang: Die Gewinner

Felix Schäfer -

Ein Feierabendbier nach einem Tag auf dem Brett ist was Feines. Warum nicht mal das Ganze vorverlegen und eine Jam-Session draus machen? Templeton hat die Idee in die Tat umgesetzt und zum Bierfest in den Snowpark Nesselwang eingeladen.

Die Gewinner

Slopestyle David Vanden Boer (Belgien) Fynn Koenen (Deutschland) Olli Rainer (Italien)

Big Air Cedrik Vernaeve (Belgien) David Vanden Boer (Belgien) Fynn Koenen (Deutschland)

Kastenlauf Team Madl + Harry (Deutschland)



Wer sowohl trink- wie auch tricktechnisch einiges auf dem Kasten (Ha! Wortspiel!) hat, der kann beim Templeton Bierfest im Snowpark Nesselwang am 24. März 2018 richtig abräumen. Im Big Air warten satte 500,- Euro auf den Sieger, im Slopestyle 300,- Euro und beim Kastenlauf 200,- Euro. Big Air und Slopestyle müsst ihr selbstverständlich alleine durchziehen, beim Kastenlauf könnt ihr euch auch einen Kollegen ins Team holen. Meldet euch per E-Mail vorab an oder direkt vor Ort und gebt dabei an, in welchen Disziplinen ihr an den Start gehen wollt. Na denn Prost!

Anmeldung

Begrenzte Teilnehmerzahl, also schnell anmelden!

Teilnahme ab 16 Jahren

bierfest@templeton.wtf

Startgebühr: 15,- Euro (inkl. 1 Kiste Bier, Weißwurstfrühstück & Pizza)

Programm

10.30 Uhr: Weißwurst-Frühstück an der Parkbase & Riders Meeting mit Freigetränken und lockerer Einstimmungsmucke

11.30 Uhr: Slopestyle Jam-Session im Main Park

13 Uhr: Mittagessen @ Toni's Pizza

13.30 Uhr: Big Air Jam-Session am unteren Kicker

15 Uhr: Chillen an der Park-Base mit Musik aus Toni's Pizzeria

15.30 Uhr: Slopestyle Finals Jam-Session

16.30 Uhr: Chillen an der Park-Base

17 Uhr: Big Air Finals Jam-Session

18.30 Uhr: Kastenlauf (Eure Aufgabe: eine Kiste Bier zu zweit trinken und dabei die Strecke von der Landung des Big Airs bis zur Park-Base zurückzulegen; Distanz: ca. 250 Meter leicht bergauf)

20.30 Uhr: Siegerehrung und Afterparty im Rondell Susi & Strolchi an der Talstastion mit DJ Razzmatazz

Templeton lädt zum besseren Oktoberfest in den Snowpark Nesselwang!

