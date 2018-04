Die Boardshort der Woche

Stephan Bernhard -

Du stehst auf Sommer, auf Surfen und auf Jeans? Dann haben wir die perfekte Boardshort für dich.

Worum geht's?

Um die Denim Boardshort, die mit ihren Gürtelschlaufen und ikonischen, gelben Nähten aussieht, als wäre sie aus traditionellem Jeansmaterial hergestellt. Doch das Material ist um 50 Prozent leichter, wasserabweisend und bietet dank 4-fach Stretch uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.

Wer hat's erfunden?

O’Neill zusammen mit ISKO, einem Unternehmen, das seit 1904 in Jeans macht.

Wie komm ich ran?

Die Denim Short ist in zwei Farbvarianten (used black & used blue) ab dem 18. April 2018 zu haben und zwar online unter www.oneill.com und das für 99,99 Euro.

