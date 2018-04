Ein Brasilianer & Sumatras makellose Wellen

Antonio Mayer -

Indonesien ist bei uns Surfern bekannt für seine einzigartigen Bilderbuch-Wellen. Auf Sumatra, Indonesiens größter Insel, fand Yuri Goncalves brillante Walls im tropisch warmen Line-Up.

Der Brasilianer...

liebt die indonesischen Wellen so sehr, dass er jedes Jahr ins Land der Tausend Inseln zurückkehrt, um hier die makellosesten Wellen der Welt zu surfen. Auf fast allen der 17-tausend Inseln findet man erstklassige Wellen, die an Perfektion kaum zu überbieten sind.

In diesem 3-minütigen Video zeigt uns der Brasilianer, was er alles mit einer einzigen Welle in Sumatra anstellen kann. Ein radikaler Turn folgt dem nächsten. Yuri hat Spray for Days!

© Primesports.de