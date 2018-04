Endlich: Der offizielle Trailer der Doku über Andy Irons ist da!

Stephan Bernhard -

18 Monate nach dem ersten Trailer zu der Doku über Andy Irons ist nun der offizielle Trailer für "Kissed by God" da! Und der ist heftig!

Andy Irons...

war der größte Gegner, den Kelly Slater je hatte und zu seiner Zeit der Bad Boy der Surfszene. 2010 erlag er dann in einem Hotelzimmer einem Cocktail aus Drogen und Medikamenten. Andy führte ein Leben auf der Überholspur und das gibt es ab Mai in der Doku über sein Leben zu sehen. Mehr Infos zu Kissed by God sowie das genau Erscheinungsdatum gibt es hier auf Prime Surfing zu lesen.

