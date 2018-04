Gewinnt ein DC X Stubai Package für die Spring Sessions im Zoo

Nachdem das europäische DC-Team die Woche über umfangreich Foto- und Videocontent produziert hat, gilt es am 28.4. mit den DC-Teamridern ausgewählte Obstacles auf Herz und Nieren zu testen. Während es an der Parkbase Sound und kostenloses BBQ gibt, batteln sich bei einer entspannten Goodie for Trick Session die Rider um jede Menge Sachpreise.