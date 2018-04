Mit Puresurfcamps in die Traumwellen von Jeffreys Bay

Antonio Mayer -

Die Puresurfcamp Crew tourt momentan entlang der südafrikanischen Küste. Von Kapstadt aus geht es über die weltbekannte Garden Route bis nach Jeffreys Bay.

Südafrikas...

Küste ist ein absoluter Traum für jeden Surfer dieses Planeten. Abgesehen von den unzähligen Weltklasse-Surfspots bietet die Garden Route, welche stets entlang des indischen Ozeans führt, jede Menge atemberaubender Landschaften und Abenteuer.

Die Jungs und Mädels von Puresurfcamps zeigen euch in ihren Südafrika VLOGs, wie

besonders dieser Küstenabschnitt des afrikanischen Kontinents ist. Die Crew nimmt euch

mit auf einen Roadtrip durch die phantastische Wildnis Südafrikas.

In diesem VLOG berichtet euch die Truppe von ihrem unvergesslichen Aufenthalt in Jeffreys Bay, Südafrikas Surf-Mekka. Nirgendwo brechen in Südafrika perfektere Wellen als in "J-Bay". Viele von euch kennen diesen Surfspot von der WSL World Tour und wissen bereits über die Traumwellen Bescheid, die hier regelmäßig an die Küste rollen. Bei dem Anblick der wunderschönen Strandvilla von Puresurfcamps, die unter anderem über einen direkten Strandzugang, einen Pool und eine herrliche Terrasse verfügt, würden wir uns am liebsten direkt ein Zimmerchen buchen, um die Traumwellen von J-Bay auszukosten.

Hier seht ihr den neusten VLOG der Puresurfcamp Crew:

© Primesports.de