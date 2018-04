Puerto Rico’s spannendster Surfer

Antonio Mayer -

Marley Puglielli surft wie ein junger Gott. Der Puerto Ricaner gilt in seiner Heimat als größtes Surftalent. In diesem Clip beweist er uns sein Ausnahmetalent.

Nachdem Wintersturm Riley...

damit fertig war die US-Ostküste mit jeder Menge düsterer brauner Tubes zu versorgen, machte sich Riley auf den direkten Weg an die paradiesischen Küsten Puerto Rico's. Dort sorgten die vielversprechenden Swells für die besten Wellen seit einer gefühlt endlos langen Zeit.

Einer der sich ganz besonders über die perfekten türkisen Barrels freute, war Marley Puglielli. Puerto Rico's größte Surfhoffnung. Klickt auf Play und schaut euch an wie rasend schnell er aus tiefen Barrels schießt, die wohl kaum eine schönere Farbe haben könnten. Das ist Puerto Rico at its best!

© Primesports.de