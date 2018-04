Trail Opening in Beilstein mit den Trailsurfers BW

Vroni Weiß -

Mit neuen Trails wird die Bikesaison 2018 für dieses Vorzeigeprojekt des Trailsrufers BW eröffnet. Alle Infos zum Trail Opening in Beilstein am 07. April findest du hier!

Die Bike Saison 2018 wird durch die Trailsurfers Baden-Württemberg am Samstag 07. April 2018 ab 10 Uhr mit dem „SOD - Season Opening Day“ am Wartkopf oberhalb von Beilstein eröffnet.

Der Verein Trailsurfers Baden Württemberg e.V. hat über die Wintermonate das Trailnetz kräftig weiterentwickelt und zu einer offiziell beschilderten Runde zusammengefasst. So wurde der Jettenbachtrail als attraktive Verbindungsstrecke zwischen den Singletrails rund um Prevorst und Beilstein am Fuße der Löwensteiner Berge in vielen ehrenamtlichen Stunden fertiggestellt. Eine genaue Lagebeschreibung des neuen Mountainbikereviers mit GPS Tracks findet man auf der Internetseite.

Was den Verein so besonders macht und warum er ein Vorzeigeprojekt in Ba-Wü ist, liest du hier.

Der SOD bietet einen zwanglosen Anlass die angelegten Naturtrails selbst unter die Stollen zu nehmen, neue Strecken kennenzulernen und das Frühjahr in der Region gemeinsam zu genießen. Die Vereinsmitglieder stehen an diesem Tag für Tourentipps, Fachsimpeleien am Lagerfeuer oder den einfachen Informationsaustausch zur Verfügung.

Neben Herstellern, die Testbikes der Saison 2018 zur kostenlosen Verfügung stellen, werden wir mit dem Verein für Essen und Trinken sowie ein Lagerfeuer zum Aufwärmen sorgen.

Alle Interessierten - Mountainbiker wie Naturliebhaber - sind herzlich eingeladen am Wartkopf oberhalb von Beilstein. Ausreichend Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Wanderparkplatz an der Burg Beilstein. Von dort aus sind es mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß 10-20 Minuten den Berg hoch bis zum Veranstaltungsort.

Die offizielle Eröffnung der Mountainbike-Tour „Hoch-Hinaus“ ist in den SOD 2018 eingebettet und unterstreicht somit das gemeinsame Miteinander zwischen Mountainbikern, Behörden und Politik sowie die regionale Bedeutung des sanften Tourismus, die nahegelegenen Erholungsgebiete für freizeitliebende Menschen attraktiv zu gestalten. Gemeinsam mit Vertretern der Gemeinde Beilstein sowie dem Landratsamt Heilbronn wird die Tour ab 11 Uhr unter die Stollen genommen.

Alle weiteren Infos zum Opening und dem Projekt findest du auf der Webseite der Trailsurfers.

© Primesports.de