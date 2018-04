UPDATE: Xtreme Verbier: Sammy Luebke erneuter Sieger der Freeride World Tour

Felix Schäfer -

Am Bec des Rosses, Schauplatz des Xtreme Verbier und Finale der Freeride World Tour 2018, sicherte sich Sammy Luebke mit einem beeindruckenden Run den Tagessieg sowie den Sieg in der Gesamtwertung. Manuela Mandl kam auf Platz drei und sicherte sich ebenfalls den Gesamtsieg.

Winning Run Sammy Luebke

Die Weltmeister der Freeride World Tour 2018 stehen fest! Beim Xtreme Verbier am steilen und felsdurchsetzten Bec des Rosses in der Schweiz wurde die Wienerin Manuela Mandl (AUT) Dritte und damit neue Weltmeisterin bei den Snowboarderinnen. Der Sieg in Verbier ging an Marion Haerty (FRA). Bei den Snowboardern gewann Sammy Luebke(USA), der zum dritten Mal hintereinander auch Erster in der Gesamtwertung wurde.

Winning Run Marion Haerty

Ergebnisse Xtreme Verbier

Snowboard Women

Third Place Run Anna Orlova

Bei den Snowboarderinnen ging der Sieg an Titelverteidigerin Marion Haerty(FRA), der ein flüssiger und souveräner Lauf mit zahlreichen Sprüngen gelang. Platz zwei ging an Anna Orlova (RUS). Manuela Mandl (AUT) zeigte einen kontrollierten, fehlerlosen Run mit mehreren Sprüngen. Der dritte Platz reichte der Wienerin für den Gesamtsieg in ihrer zweiten FWT-Saison. "Ich bin sehr glücklich, dass ich beim Xtreme auf dem Podium stehe, und noch glücklicher, dass ich den Weltmeistertitel gewonnen habe", so Manuela. "Es war ein harter Tag, weil es schwierig war, einen kalkulierten Run zu zeigen. Ich konnte nicht alles riskieren und habe mich eher für eine sichere Linie entschieden, um den Titel nicht zu gefährden."

Anna Orlova, Marion Haerty, Manuela Mandl | © D.Daher/Freeride World Tour

Marion Haerty, FRA Anna Orlova, RUS Manuela Mandl, AUT

Snowboard Men

Second Place Run Elias Elhardt

Elias Elhardt (GER), glänzte mit einem ebenso flüssigen wie technischen Run mit mehreren Sprüngen und einem Backside 360°. Dieser Auftritt brachte ihm Platz zwei hinter Sammy Luebke, der heute nicht zu schlagen war. Der Amerikaner zeigte einen überragenden Bigmountain-Lauf mit mehreren Drops im exponiertesten Teil des Hanges und holte sich nach Platz eins in Andorra seinen zweiten Saisonsieg. Damit rückte er in der Gesamtwertung noch von Platz vier auf Platz eins vor. Platz drei ging an Davey Baird (USA) vor Thomas Feurstein (AUT), der zwei 180°s und zwei 360°s sprang. Gigi Rüf (AUT) erfreute die Zuschauer mit einem 360° im Steilhang zu Beginn und einem doppelten Cliffdrop im unteren Bereich, hatte aber in der Mitte des Hangs Probleme mit dem Wind. Damit wurde er Sechster. Thomas Feurstein beendet somit seine zweite FWT-Saison mit Platz zwei in der Gesamtwertung, Gigi Rüf wird Vierter hinter Davey Baird (USA).

Elias Elhardt, Sammy Luebke, Davey Baird | © D.Daher/Freeride World Tour

Sammy Luebke, USA Elias Elhardt, GER Davey Baird, USA

Ergebnisse Freeride World Tour 2018

Snowboard Women

Marion Haerty, Manuela Mandl, Anna Orlova | © D.Daher/Freeride World Tour

Manuela Mandl, AUT Marion Haerty, FRA Anna Orlova, RUS

Snowboard Men

Thomas Feurstein, Sammy Luebke, Davey Baird | © D.Daher/Freeride World Tour

Sammy Luebke, USA Thomas Feurstein, AUT Davey Baird, USA

>> Freeride Junior World Championships: Kappl, Österreich

Freeride Junior World Championships: Kappl, Österreich

Jazmine Erta aus Italien und Jesse Aves aus den USA sichern sich bei den Freeride Junior World Championships im österreichischen Kappl die obersten Podiumsplätze!

Der Stopp der Freeride Junior World Championchips im österreichischen Kappl steht bevor. Als Zeitfenster haben sich die Veranstalter das Fenster vom 21. bis 23. März 2018 gesetzt, doch nachdem die Wettervorhersage für den kommenden Donnerstag am besten aussieht, wird der Contest wohl auch an diesem Tag über die Bühne gehen.

Highlights

Results Women Snowboard

von links: Anna Martinez, Jazmine Erta, Heidi Farmer | © Freeride Junior World Championships

Jazmine Erta, Italien Anna Martinez, Frankreich Heidi Farmer, Kanada

Winning Run: Jazmine Erta

Results Men Snowboard

von links: Holden Samuels, Jesse Aves, Andrew Kraatz | © Freeride Junior World Championships

Jesse Aves, USA Holden Samuels, USA Andrew Kraatz, USA

Winning Run: Jesse Aves

>> Freeride World Tour – Gigi Rüf, Elias Elhardt & Thomas Feurstein siegen in Fieberbrunn, Österreich

Freeride World Tour – Fieberbrunn, Österreich

24 Stunden mit Gigi Rüf

Ergebnisse

Gigi Rüf Elias Elhardt Thomas Feurstein Clement Bochatay Sammy Luebke

>> Freeride World Tour – Vallnord-Arcalis, Andorra

Freeride World Tour – Vallnord-Arcalis, Andorra

"Hold the line" heißt das Motto des dritten Stopps der diesjährigen Freeride World Tour in Vallnord-Arcalis, der Freeride-Hauptstadt in Andorra.

Der Auftakt in Andorra gehörte den Snowboardern. Thomas Feurstein (AUT) bestätigte seine starke Form und sicherte sich bereits seinen dritten Podestplatz in dieser Saison. Der Vorarlberger holte mit einer ganzen Serie von Airs 84,33 Punkte und damit Platz zwei. Sieger wurde Titelverteidiger Sammy Luebke (USA) mit 90,33 Punkten. Den dritten Platz sicherte sich Gigi Rüf (AUT), der mit einem Backside 360 und viel Style 80 Punkte sammelte. Thomas Feurstein sagte: "Mein Run ist gut gelaufen. Ich habe noch kurz vor dem Start wegen meiner Linie gezweifelt, aber ich war dann froh, dass ich sie so gewählt habe. Es hat Spaß gemacht und war ein cooler Contest. Ich freue mich schon auf Fieberbrunn!"

Manuela Mandl, die schon den Auftakt-Event in Kanada gewonnen hatte, zeigte eine aggressive Fahrt mit zwei hohen Sprüngen und holte mit 78 Punkten ihren zweiten Saisonsieg. Platz zwei und drei gingen an Audrey Hebert (CAN) mit 70,67 Punkten und Titelverteidigerin Marion Haerty (FRA) mit 67,33 Punkten. Manuela Mandl sagte: "Der Schnee war gut, aber nicht immer leicht zu handlen. Ich war vor dem Run extrem aufgeregt und bin jetzt superhappy, weil ich mich auf dem besten Weg zur Re-Qualifikation für nächstes Jahr befinde."

Results Women

von links: Audrey Hebert, Manuela Mandl, Mario Haerty | © FWT/D.Daher

Manuela Mandl, AUT Audrey Hebert, CAN Marion Haerty, FRA

Results Men

von links: Thomas Feurstein, Sammy Luebke, Gigi Rüf | © FWT/D. Daher

Sammy Luebke, USA Thomas Feurstein, AUT Gigi Rüf, AUT

Starterliste Snowboard Women

Erika Vikander, USA

Shannan Yates, USA

Wakana Hama, JPN

Manuela Mandl, AUT

Audrey Hebert, CAN

Anna Orlova, RUS

Marion Haerty, FRA

Starterliste Snowboard Men

Thomas Feurstein, AUT

Davey Baird, USA

Sammy Luebke, USA

Clement Bochatay, FRA

Blake Hamm, USA

Gigi Rüf, AUT

Christoffer Granbom, SWE

Thomas Rich, SPA

Jonathan Penfield, USA

>> FWT-Stopp in Kicking Horse

Freeride World Tour – Stopp von Hakuba in Kicking Horse nachgeholt

Der Stopp der Freeride World Tour in Hakuba musste aufgrund der schwierigen Wetterbedingungen abgesagt werden und wurde in Kicking Horse nachgeholt. Und wieder landete Thomas Feurstein auf dem Podium…

Auch der zweite FWT-Event innerhalb von zwei Tagen verwöhnte die Rider mit besten Bedingungen. Neuschnee und Sonne warteten am "Truth and Dare" auf 2350 m, einem nordnordwestlich ausgerichteten Hang mit 360 Höhenmetern und einem durchschnittlichen Gefälle von 46 Grad.

Thomas Feurstein landete zweimal in kürzestem Abstand auf dem Podium der Freeride World Tour | © FWT/D. Daher

Thomas Feurstein aus Schruns (AUT) holte sich nach seinem gestrigen zweiten Rang heute den nächsten Podiumsplatz: Er glänzte mit einem Backside 360 sowie zwei weiteren Sprüngen und fuhr mit 68 Punkten auf Platz drei. Zweiter wurde der Sieger von gestern, Davey Baird (USA), der mit einem flüssigen Lauf und drei Drops 69 Punkte sammelte. Der Sieg ging an Jonathan Penfield (USA), der drei Grabs zeigte und 70 Punkte holte. Gigi Rüf (AUT) fuhr einen stylishen Run, blieb aber einmal in abrutschendem Oberflächenschnee hängen und erhielt daher Abzüge bei Flüssigkeit und Kontrolle. Mit 65 Punkten belegte der Vorarlberger Platz vier.

"Es hat super Spaß gemacht. Ich konnte meinen 360 und den Sprung am Felsen oben stehen, es lief heute ziemlich gut für mich!" – Thomas Feurstein

Wakana Hama (JPN), die eigentlich im Boardercross zu Hause ist, holte mit einer technisch schwierigen Linie 66,33 Punkte und damit gleich bei ihrem ersten FWT-Auftritt den Sieg. Platz zwei ging an Erika Vikander (USA), Titelverteidigerin Marion Haerty (FRA) wurde Dritte. Manuela Mandl (AUT) aus Wien, Siegerin des Auftaktevents, stürzte gleich zu Beginn des Laufs im Steilhang und musste sich mit Platz sieben zufriedengeben.

Results

v.l.n.r.: Erika Vikander, Wakana Hama, Marion Haerty | © FWT/D. Daher

Snowboard Damen 1. Wakana Hama, JPN 2. Erika Vikander, USA 3. Marion Haerty, FRA



v.l.n.r.: Davey Baird, Jonathan Penfield, Thomas Feurstein | © FWT/D. Daher

Snowboard Herren 1. Jonathan Penfield, USA 2. Davey Baird, USA 3. Thomas Feurstein, AUT



>> Kicking Horse: Manuela Mandl & Thomas Feurstein sichern sich Platz eins und zwei

Freeride World Tour – Manuela Mandl & Thomas Feurstein sichern sich Platz 1 und 2

Manuela Mandl & Thomas Feurstein sichern sich Platz 1 und 2 | © FWT/D. Daher

Gute Ergebnisse für die österreichischen Freerider beim Freeride World Tour-Stopp in Kicking Horse: Manuela Mandl siegt bei den Damen & Thomas Feurstein sichert sich Platz zwei. Alle weitere Ergebnisse und das Highlight-Video gibt's hier.

Zum ersten Mal seit 2014 gab es wieder einen Stopp der Freeride World Tour in Kanada. Kicking Horse in British Columbia begrüßte die Fahrer mit einer Menge Neuschnee. Zunächst sehr wolkenverhangen, brach im Laufe des Contests immer öfter die Sonne zwischen den Wolken hindurch und sorgte für beste Bedingungen. Auf dem Hang "Ozone" konnten die Fahrer zwischen zwei Startpositionen auf 2.504 und 2.454 Meter wählen. Das Ziel auf dem südöstlich exponierten Hang mit durchschnittlichem Gefälle von 44 Grad lag auf 2.180 Meter.

Den Auftakt beim FWT-Stopp in Kicking Horse machten die Snowboarder. Thomas Feurstein startete von der unteren Position und legte mit einer flüssigen Fahrt, in die er einige Tricks einbaute, ordentlich vor und kam auf 78 Punkte. Getoppt wurde sein Run nur von Davey Baird, der für seinen mit viele Sprüngen gespickten Run 88,67 Punkte bekam. Blake Hamm erfuhr sich 68 Punkten. Gigi Rüf, der mit einer Wildcard an den Start gegangen war und dessen Run mit großer Spannung erwartet wurde, stürzte leider und musste sich mit dem 6. Platz zufrieden geben.

Manuela Mandl, über deren Island-Trip ihr in unserer aktuellen Ausgabe lesen könnt, hatte sich über fünf Siege bei der Freeride World Qualifier 2017 qualifiziert und bekam für ihren kreativen und flüssigen Run ganze 80 Punkte. Anna Orlova kam auf 69,33 Punkte und damit Platz zwei vor der Titelverteidigerin Marion Haerty mit 65 Punkten auf Platz drei.

„Ich bin überglücklich! Obwohl ich bei einem Absprung an einem Stein hängengeblieben bin, konnte ich alle Sprünge stehen.“ – Manuela mandl

Highlights-Video

Results Kicking Horse

v.l.n.r.: Anna Orlova, Manuela Mandl, Marion Haerty | © FWT/D. Daher

Snowboard Women 1. Manuela Mandl, AUT 2. Anna Orlova, RUS 3. Marion Haerty (FRA)



v.l.n.r.: Thomas Feurstein, Davey Baird, Blake Hamm | © FWT/D. Daher

Snowboard Men Davey Baird, USA Thomas Feurstein, AUT Blake Hamm, USA



© Primesports.de