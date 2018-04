World Rookie Finals 2018 am Kitzsteinhorn

Felix Schäfer -

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Das Finale der World Rookie Tour steht bevor! Wir sind gespannt, wer sich aus den Reihen der Nachwuchsfahrer im Snowpark Kitzsteinhorn auf die oberen Podiumsplätze kämpfen wird!

Nach sechs Monaten mit Events in Neuseeland, Italien, der Schweiz, USA und Japan, kommt die World Rookie Tour nun zum großen Finale nach Österreich, genauer gesagt ans Kitzsteinhorn in Zell am See-Kaprun.

Vom 10. bis 15. April werden die jungen Fahrer die Möglichkeit haben, ihre Skills in der Halfpipe und im Slopestyle zu zeigen. Der Park am Kitzsteinhorn bietet dafür mit seiner Superpipe, Kicker-Lines und unzähligen Boxen und Rails die ideale Gelegenheit.

© World Rookie Tour

Die Gewinner werden mit besonderen Preisen belohnt: einer Wildcard zu Weltklasse-Events, Film-Sessions mit der Pirate Movie Production, einer Einladung zum Rookie-Fest-Shooting, einer Reise nach Chile und viele Tickets für die Rookie-Fest-Events der kommenden Saison.

© World Rookie Tour

Timetable

Dienstag, 10. April 08.15 bis 21 Uhr: Registrierung, Bezahlung der Teilnahmegebühr, Bib-Vergabe im Riders Office 10 bis 14 Uhr: Park und Pipe sind geöffnet (alle registrierten Fahrer können ermäßigte Lifttickets für 10,- Euro im Riders Office kaufen) 18 bis 19.30 Uhr: Opening-Dinner im World Rookie Finals-Restaurant 20 Uhr: Coach-Meeting (aufgrund der Wettervorhersage und Anzahl der Fahrer kann es sein, dass die Slopestyle-Quali der Frauen bereits am Mittwochnachmittag stattfindet)

Mittwoch, 11. April 09.30 bis 13 Uhr: Training Halfpipe 09.30 bis 14.30 Uhr: Training Slopestyle 17 bis 18 Uhr: Erste-Hilfe-Kurs 18 bis 19.30 Uhr: Dinner im World Rookie Finals-Restaurant 20 Uhr: Coach-Meeting

Donnerstag, 12. April 09 bis 15.30 Uhr: Slopestyle Qualifikation Rookie & Grom Boys 16.30 bis 18 Uhr: Viva con Agua-Workshop 17.45 bis 18.30 Uhr: Kimiyo-Yoga-Workshop 18 bis 19.30 Uhr: Dinner im World Rookie Finals-Restaurant 20 Uhr: Coach-Meeting 20.30 bis 21.30 Uhr: Gorilla-Workshop

Freitag, 13. April 09 bis 14 Uhr: Qualifikation + Halfpipe-Finals 17 bis 18 Uhr: Kimiyo-Yoga-Workshop 18 bis 19.30 Uhr: Dinner im World Rookie-Finals-Restaurant 20 Uhr: Coach-Meeting

Samstag, 14. April 09 bis 15.30 Uhr: Qualifikation Slopestyle Rookie + Grom Girls + Slopestyle Finals Girls und Boys 18 bis 19.30 Uhr: Dinner im World Rookie-Finals-Restaurant 21 Uhr: Preisverleihung Halfpipe & Slopestyle

Sonntag, 15. April Ausweichtag



© Primesports.de