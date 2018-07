Felix Heine -

eMountainbike-Neulinge aufgepasst! BH Bikes bietet 2018 in Kooperation mit dem Fahrtechnikunternehmen Hirsch-Sprung zwei eMTB Camps am Reschenpass und Hornberg an. Hier gibt es weitere Details zu den Hirsch-Sprung eMTB Camps powered by BH Bikes.

Pressemitteilung

HIRSCH-SPRUNG eMTB Camps powered by BH Bikes

E-MTB’s stellen besonders Neulinge auf motorisierten Bikes vor neue Herausforderungen. So verhalten sich die etwas schwereren E-Mountainbikes nicht nur vom Fahrverhalten her anders, sondern lassen nun auch zu, ganz neue Wege herauf zu fahren, die auch das fahrerische Können der Piloten fordern.

Der Umgang mit einem eMTB will gelernt sein, deshalb ist ein Fahrtechnikkurs für eMTB Neulinge sehr zu empfehlen

Genau hier greifen die E-MTB Camps, die der Tourenanbieter und Fahrtechnik-Spezialist HIRSCH-SPRUNG gemeinsam mit dem spanischen Bikehersteller BH BIKES in diesem Sommer anbietet. Sowohl am Reschenpass ( 18. Bis 21. Juni) als auch beim Camp am Hornberg im Schwarzwald (13. Bis 15. Juli) wird nicht nur grundlegende Fahrtechnik bergauf und bergab vermittelt, sondern vor allem der Spaß am gemeinsamen Biken steht im Vordergrund. Natürlich können dabei die aktuellen E-Fullies von BH BIKES ausführlich auf den schönsten Trails der beiden Regionen getestet werden.

Fotos: Andoni Epelde

Mehr Informationen zu den beiden Camps gibt es hier auf der Webseite von HIRSCH-SPRUNG:

