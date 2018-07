Ein Ritt, wie er noch nie in einem Surfcontest zu sehen war

Stephan Bernhard -

Gestern gab es beim Corona Open J-Bay einen Ritt zu sehen, der fast an eine Pirouette beim Eiskunstlauf erinnerte.

Foto: WSL / Cestari

Zu sehen ist Filipe Toledo

Und zwar in Runde 4 des WSL-Contests in J-Bay. Der Brasilianer holte auch den Sieg in dem Heat und kam so ins Viertelfinale. Aber seht selbst, was Filipe da in Sachen Spinning gedreht hat. Heute stehen übrigens die restlichen Heats bis zum Finale in J-Bay an. Zu sehen auf Facebook bei der WSL.

[embed]https://www.instagram.com/p/Bkz09v5BKNV/?taken-by=wsl

Wer jetzt noch Lust auf einen Ritt hat, wie er noch nie zuvor in einem Wavepool zu sehen war, der findet diesen hier auf Prime Surfing.

© Primesports.de