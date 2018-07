Friday Evening Wave: J-Bay / Südafrika

Stephan Bernhard -

Heute kommt unsere Friday Evening Wave aus J-Bay, wo gestern Filipe Toledo nicht zu stoppen war. Nicht einmal von einem Weißen Hai.

Foto: WSL / Cestari

Gestern in J-Bay...

stieg das Finale des WSL-Tourstopps in Südafrika. Eigentlich ein Wunder, denn während des ersten Heats des Tages sorgte ein Weißer Hai dafür, dass der Lineup geräumt werden musste. Und so sah der Störenfried aus:

[embed]https://www.instagram.com/p/Bk2AoOpBmpn/?taken-by=wsl

Doch Weiße Haie haben irgendwie...

ihren Schrecken verloren. Inzwischen wird kein Contest mehr abgesagt oder auch nur auf den nächsten Tag verlegt. Man verfolgt einfach das Tier bis es weit genug weg ist und fängt wieder an zu surfen. Vorgestern passierte das auch schon (mehr dazu hier). So stand Filipe Toledo nichts im Weg, um den Contest zu gewinnen. Der Brasilianer war nämlich eindeutig der beste Surfer des gesamten Wettkampfes und holte in fast allen seinen Heats Wertungen von über 9 Punkten. Filipe verdiente also den Sieg - den zweiten in Folge in J-Bay nach seinem Sieg 2017. Ganz nebenbei hat Filipe auch noch die Führung der Weltrangliste übernommen und einen Siegerscheck über 100.000 Dollar bekommen.

100.000 Dollar reicher! Wer würde da nicht feiern? Foto: WSL / Cestari

Und so sah Filipes Surfen aus:

[embed]https://www.instagram.com/p/Bk2d9Q_hSPX/?taken-by=wsl

Letzte Woche kam unsere Friday Evening Wave aus Panama und war so gut, dass sie gleich das Cover unserer neuesten Ausgabe von Prime Surfing wurde. Wie diese Welle aussieht, siehst du hier.

