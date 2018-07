Monsterswell rollt auf Bali zu

Stephan Bernhard -

Ein Local meinte zu der Vorhersage: "So einen Monsterswell habe ich noch nie in der Forecast gesehen. Jetzt habe ich um mein Beach-Haus in Bingin Angst."

Die Daten des Swells:

Kurz zusammengefasst rollen knapp über 4 Meter hohe Lines mit einer Periode von 20 Sekunden auf Bali zu. Auch Surfpro Josh Kerr, der gerade auf Bali ist, meinte nach einem Blick auf die Charts: "Sieht wie ein Jahrtausendswell aus. Könnte also echt verrückt werden." Tatsächlich könnten die Faces morgen in Padang Padang 15 Fuß erreichen, was Barrels von fast biblischen Ausmaßen erzeugen sollte.

Die Vorhersage für Donnerstag

von Magicseaweed:

4 Meter in Padang Padang können selbst den Besten das Fürchten lehren.

Und nun das Beste:

Du kannst live dabei sein, wenn der Monsterswell auf Bali trifft. Denn für morgen wurde auch grünes Licht für den Rip Curl Cup Padang Padang gegeben. Ein Contest, bei dem es um nichts anderes als die heftigesten Tubes geht. Wie du wann zuschauen kannst und wer alles im Lineup sein wird, erfährst du hier auf Prime Surfing.

