News der Woche 28

Stephan Bernhard -

Die News der Woche heute mit einer Qualle, die eine Abreibung bekommt, einer Foilsession ohne Welle und einem Mann, der sich über den Sinn des Surfens wundert.

Das Naturwunder der Woche

Das zeigt eine friedliche Qualle, die von einer brutalen Luftblase total vermöbelt wird. Klingt komisch? Ist aber so. Seht selbst:

[embed]https://www.instagram.com/p/BlHB9E1l3PE/?taken-by=wsl

Die Show der Woche

Die kommt aus dem WSL-Hauptquartier. Denn dort wurde entschieden, dass die World Tour mehr Action braucht und deshalb gibt es jetzt eine Airshow. Oder genauer gesagt es wird im Oktober eine geben und zwar im Rahmen des WSL-Contests in Hossegor und schon eine kleine Vorshow beim Contest in Kellys Pool. Und so könnte das aussehen:

[embed]https://www.instagram.com/p/BlImCK5g6O8/?taken-by=wsl

Der Held der Woche

Das ist Mike Coots, der vor einiger Zeit ein Bein bei einem Haiangriff verlor. Dennoch scheut er heute nicht das Meer und surft besser als circa 80 Porzent aller Zweibeinigen im Lineup.

[embed]https://www.instagram.com/p/BlJKJ2dF0lX/?taken-by=mikecoots

Die Trainingseinheit der Woche

Die absolviert Waterman Kai Lenny irgendwo im Süßwasser.

[embed]https://www.instagram.com/p/Bk3l69RhNtf/?taken-by=wsl

Und zum Schluss:

Ein Mann, der sich wundert, was an diesem Surfen so toll sein soll.

[embed]https://www.instagram.com/p/BlB7pCcHeAu/?taken-by=kookslams

Und wer sehen will, wie vier Ladys im Bikini über Bord gehen, der kann das in den News der Woche von letzter Woche.

© Primesports.de