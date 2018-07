Snowpark Damüls sucht neue Shaper!

Felix Schäfer -

Wollt ihr im nächsten Winter so viel Zeit wie möglich draußen in den Bergen verbringen, habt Lust auf ein gutes Team und könnt anpacken? Dann bewerbt euch im Snowpark Damüls als Shaper!

Der Snowpark Damüls sucht für die kommende Saison neue Shaper! Wenn ihr Lust habt, an einem der vielfältigsten Parks in Vorarlberg mitzuarbeiten, regelmäßig kreative Setups in den Schnee zu bauen, viel Zeit draußen verbringen wollt und kräftig anpacken könnt, dann solltet ihr euch jetzt bewerben!

>> Schickt eure Bewerbung an Thomas Alton und erfahrt alles Weitere.

© Primesports.de