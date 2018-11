Das Setup zum 33. KTO 2018 im Überblick

Felix Schäfer -

Es ist soweit: der Park am Kaunertaler Gletscher ist geöffnet und so sieht das Setup zum 33. KTO am Wochenende aus!

Das Setup zum Kaunertal Opening 2018 im Überblick

Oberer Abschnitt

Kinked S Rail

Kinked S Rail

Rails und Tubes im oberen Abschnitt

Rails und Tubes im oberen Abschnitt

Der obere Abschnitt im Überblick

Unterer Abschnitt

Die erste Tube im unteren Abschnitt

Der untere Abschnitt im Überblick

Kicker #1

Kicker #2

Jibs im unteren Abschnitt

Rainbow Rail und weitere Jibs im unteren Abschnitt

Mehr Jibs im unteren Abschnitt

Kinked Rail (links) und Butterbox Rail Kombo (rechts)

Mehr Rails und Jibs im unteren Abschnitt

Kinked Box

Downrail und mehr Jibs im unteren Abschnitt

Quad Kinked Rail, leicht up

Step Down Rail

Industry Down Rail

Down Box

Butterbox und Tank

Das letzte Feature: Up Tube

