K2 & Ride Snowboards Test Days

Felix Schäfer -

K2 und Ride bieten den ganzen Winter Test Days an, damit ihr euch vor dem Kauf eures neuen Setups gut beraten lassen und testen könnt!

Die Test Days von K2 und Ride Snowboards gehen in dieser Saison in ihre zweite Runde. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr, hat man sich entschieden, euch auch in diesem Jahr die Möglichkeit zu geben, die Produkte der aktuellen Saison auf Herz und Nieren zu testen – kostenlos! Denn wer kauft schon gerne die Katze im Sack? Und meistens merkt man doch recht schnell, ob einem ein Brett, Boot oder Bindung taugt, wenn man das Ganze mal im Schnee ausprobieren konnte. Bei K2 und Ride gibt man sich aber nicht mit einem einzigen Test-Event zufrieden, sondern bietet euch gleich 12 Termine zum Testen an. Damit ihr euch im Vorfeld schon ein Bild der neuen Produkte machen könnt, schaut euch am besten in unserem Brand Guide die Highlights von Ride Snowboards und K2 Snowboards an!

19. bis 21.10.18 Stubaier Gletscher, Mittelstation, Ausgang Eisgrat

03. bis 04.11.18 Sölden, Parkplatz Tiefenbach

15. bis 16.12.18 Oberjoch, Eingang Iselerbahn

29. bis 30.12.18 Serfaus, Snowpark, Eingang Schöngampbahn

03. bis 04.01.19 Ehrwalder Alm, Snowpark, Eingang Klämmlift

26. bis 27.01.19 Alpbachtal, Eingang Pöglbahn, Inneralpbach

13. bis 14.02.19 Flachauwinkl, Absolut Park, Chill House

23. bis 24.02.19 Nordkette, Snowpark, Eingang Parklift

02. bis 03.03.19 Axamer Lizum, Snowpark, Ausgang Karleitenlift

04. bis 05.03.19 Feldberg, Parkplatz Grafenmatt

07. bis 08.03.19 Mayrhofen, Snowpark, Ausgang Sunjet

16. bis 17.03.19 Kühtai, Snowpark, Eingang Alpenrosenlift

>> ridesnowboards.com

>> k2snowboarding.com

