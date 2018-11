Landlocked – The Exploration: a trip to the Danish coast

Nicolai Steidle -

Die Landlocked-Reise des Saltwater Teams geht weiter. Der Surf- und Vanlife-Shop aus Hamburg reist mit Bullis, Surfbrettern und Freunden an die dänische Küste und stillt so die unerträgliche Sehnsucht nach dem Meer und dem „home on wheels".

Auf diesem Roadtrip ist ein neuer Landlocked Clip entstanden, der das Lebensgefühl und den Lifestyle des Surf- und Vanlife-Shops perfekt widerspiegelt. Dieser Clip feiert HEUTE am 29. Oktober 2018 Premiere und wird auf verschiedenen Social Media Plattformen ausgestrahlt.

Das Saltwater Team nimmt sich ein paar Tage Zeit, um mit ihren Vans ans Meer zu reisen. Mit Freunden fahren sie von Ort zu Ort und nehmen so den Zuschauer mit; sie übernachten in ihren Bullis und lassen den Abend am Lagerfeuer und unter dem Sternenhimmel ausklingen.

„Go somewhere you've never been before" - ist dabei der Leitgedanke.

