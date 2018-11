Ein Wochenende mit Tim Elter

Nicolai Steidle -

Tim ist eines dieser deutschen Auswandererkinder, deren Leben wir aus der Ferne beneiden. Während wir tristgraue Winter in Bottrop-Kirchhellen oder Gelsenkirchen fristen, fängt die Insel, die Elter Junior sein Zuhause nennt, an zu liefern wie der Milchmann.

Tim ist auf der kanarischen Insel Fuerteventura aufgewachsen und lebt dort nach wie vor mit seinen Eltern. Das der beste New Comer der WSL (Platz 58 von 195 bei der WSL Pro Junior Europe) so surft wie er surft, liegt nicht zu letzt an der väterlichen Motivation, sein Papa Markus ist ebenfalls begeisterter Surfer und laut den Aussagen seines Sohnemanns immer noch jeden zweiten Tag im Wasser. Wir erwarten noch viel von Tim zu hören. Merkt euch also diesen Namen. Checkt den Wunderbuben mal auf Instagram. Gibt es immer etwas zu sehen.

https://www.instagram.com/p/BqKWTkvHw_P/

© Primesports.de