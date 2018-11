Foreal x JBMC: F*** you, depression

Felix Schäfer -

Foreal und JBMC haben einen Handschuh designt, mit dessen Erlös die Robert-Enke-Stiftung unterstützt wird. Zeigt der Depression die Zähne!

Basti Kuhn, Teil der FOREAl-Crew, hat in den letzten Jahren mehr als einmal erleben müssen, wie Freunde den Kampf gegen die Depression verloren und sich das Leben genommen haben. Menschen, bei denen niemand auf die Idee gekommen wäre, dass sie an dieser Krankheit leiden.

Um das Bewusstsein für die Krankheit zu stärken, hat er gemeinsam mit seinem Bruder Michael, der ein Tattoo-Studio im fränkischen Ebelsbach betreibt, und JBMC einen Handschuh designt. Das Motto für diese Kollaboration ist: "Show your teeth to that horrible disease called depression & love life!"

Die Handschuhe sind in Europa hergestellt, auf 50 Stück limitiert und kosten 50,- Euro zzgl. Versand. 10 % des Umsatzes gehen die Robert-Enke-Stiftung, die Projekte, Maßnahmen und Einrichtungen unterstützt, die über Herzkrankheiten von Kindern und Depressionskrankheiten aufklären und deren Erforschung oder Behandlung dienen.

Wenn ihr dieses Projekt unterstützen und den Handschuh kaufen möchtet, schreibt der Foreal-Crew auf Instagram eine Nachricht, dann erfahrt ihr alles Weitere!

