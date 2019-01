Felix Schäfer -

Der Shops 1st Try im Alpbachtal hat seinen 10. Geburtstag mit perfekten Test-Bedingungen feiern dürfen, von denen wir uns persönlich überzeugt haben!

Seit einem Jahrzehnt schon versammeln sich beim Shops 1st Try im Skijuwel Albachtal Wildschönau die Hard- und Softgoods-Brands der Branche, um den Händlern und Shop-Crews die Möglichkeit zu geben, ausgiebig die Produkte der kommenden Saison zu testen. In diesen zehn Jahren hat sich viel getan, das Event ist stetig gewachsen und hat in diesem Jahr über 90 Brands versammelt!

Neben dem On-Snow-Test, bietet auch das Rahmenprogramm im Congress Centrum Alpbach eine Menge Highlights. Fester Bestandteil ist mittlerweile die Ausstellung, bei der die Brands ihre Highlights noch einmal im vollen Glanz der Scheinwerfer ausstellen können, zu der auch die Verleihung des 'Retailers Choice Best Board Design Awards' gehört.

On Snow Test

Ein weiteres Highlight in diesem Jahr war die Video-Premiere von Elias Elhardts neuem Film "Contraddiction" inklusive Klavierkonzert und Foto-Ausstellung von Carlos Blanchard. Wir vom Prime Snowboarding Magazine waren persönlich vor Ort, haben das schöne Wetter voll ausgenutzt und sind eine Menge neuer Bretter gefahren und haben sie auf ihre Treerun-Powder-Fähigkeiten getestet …

Indoor Show

Unser Fazit: Der Trend zu ungewöhnlichen Shapes setzt sich auch im kommenden Winter fort, Carve- und Powder-Boards erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit, verlangen von Snowboarder und Snowboarderin aber Grundkenntnisse und Brettgefühl. Aber keine Sorge, wer nach Einsteiger-Snowboards Ausschau hält, wird ebenfalls mit einer großen Auswahl beschenkt.

