Oceanstories für Surfaddicts – Die Cine Mar – Surf Movie Night ist zurück

Ab dem 17.03.2019 präsentiert die Hamburger Agentur HHonolulu Events auf der Cine Mar - Surf Movie Night Frühlingstour 2019 die aktuellsten prämierten Surffilme in Kinos verteilt in ganz Deutschland und Europa.

Die Cine Mar – Surf Movie Night setzt dreimal im Jahr in der Hansestadt Hamburg ihre Segel und schippert mit ihrer Filmtour in die schönsten Städte Europas.

Zeitfenster der Cine Mar Tour

Vom 17.3. bis 7.5. gibt es auf der Frühlingstour rund 40 Stopps in ganz Deutschland, in Österreich, der Schweiz, England und den Niederlanden. Die Filmtour bringt die Highlights unter den Surffilmen und Surfdokus des Jahres in die Kinos – Oceanstories für Surfaddicts.

Das Line Up der Cine Mar Tour

Auch dieses Mal schleicht sich bei der Cine Mar - Surf Movie Night der Geruch von Freiheit und Salzwasser in die europäischen Kinos ein und löst so eine Welle der Sehnsucht aus. Dafür sorgt auf der Frühlingstour unter anderem Regisseur Rick Wall mit „Satori”. Der prämierte Film zeigt mitreißendes Big Wave Surfing, das die Wassersportenthusiasten vom Kinosessel direkt mit in die größten Brecher vor der Küste Südafrikas nimmt.

Südafrikanisches Monster

Mit welchen Wellen man es vor der wunderbaren Kulisse Neuseelands zu tun hat, zeigt Joe G. mit „Cult of Freedom: The New Zealand Part”. Das extreme Coldwater Surfen in „Perilous Sea” entlang nordatlantischen Eisschollen lässt den Zuschauer erbibbern, bevor er gerührt die Story der Surferinnen Kassia Meador, Leah Dawson und Lola Mignot mitverfolgt, die im Kurzfilm „Alternativa” zeigen, wie sie in El Salvador die Locals mit dem Projekt „Clean Water Filters” unterstützen. Und die surfenden Filmemacher Arthur Bourbon und Damien Castera überraschen uns in „Múkùné” damit, dass selbst im vom Bürgerkrieg zerrütteten Liberia die Jugend mit dem Surfen einen Ausweg aus dem Alltag voller Gewalt finden kann.

Child Surfers statt Child Soldiers ist das Motto von Múkùné

Die Tour

Die Cine Mar - Surf Movie Night nimmt also alle Meeressüchtigen mit um die ganze Welt, ohne dass sie dafür den Kinosaal verlassen müssen und bietet so der Surf-Community Europas ein einzigartiges Event, um sich – auch während man auf den Swell wartet – zusammenzufinden und gemeinsam der Leidenschaft des Surfens zu widmen.

