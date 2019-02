Open Faces Freeride Series 2019: Die Ergebnisse der 1*FWQ + 2*FJT im Alpbachtal

Jörg Angeli -

Nachbericht mit allen wichtigen Infos zum zweiten Contest der Open Faces Freeride Series 2019.

Die Highlights und Ergebnisse der OPEN FACES Freeride Series 2019 im Alpbachtal!

Hohes Rider Level und besonders gute Stimmung in der „Public Area„ beim 1* FWQ + 2* FJT im Alpbachtal! Der 2. Stopp der Open Faces Freeride Series bot am vergangenen Wochenende eine Freeride Show, die so bei einem 1* Einsteiger Level nicht zu erwarten war. Auf dem durch wechselnde Schneebedingungen anspruchsvollen Face des Wiedersberger Horn zeigten über 70 Rider aus 10 Nationen sehr gutes „Riding-Level“ und wurden von zahlreichen Zuschauern in der Public Area bei der Wiedersberger Alm gefeiert.

Open Faces Freeride Contest in Gastein (2018) - Foto: Open Faces / M. Knoll

Das „bowl-artige“ Face des Wiedersberger Horn zeigte sich im heurigen schneereichen Jahr mit einigen zusätzlichen Optionen als durchaus kreativ zu fahrendes Face. Bereits im oberen Bereich konnten die Rider „wind lips“ für Airtime zum Punkte sammeln in den Run aufnehmen. Im mittleren und unteren schnellen Bereich waren es weite „rollers“ und vor allem die „hand-shaped“ Kicker, die Bühne für Front- und Backflips geboten haben. Bei strahlendem Sonnenschein wurde definitiv einiges an Freeride Action geboten!

Siegerpodest mit Ridern aus 9 Nationen beim 1* FWQ!

Das Siegerpodest in den einzelnen Kategorien teilten sich am Ende des Tages Rider aus 9 Nationen. In einer knappen Entscheidung konnte sich bei den Freeriderinnen mit einem schnellen Run inklusive „Airtime“ Sheila Schmid aus der Schweiz den Sieg holen. Hannah Strong aus Australien und Desislava Dmitrova aus Bulgarien folgten ihr am Podest auf Platz 2 und 3.

Die Top 3 Frauen beim Open Faces Freeride Contest in Gastein (2018): Desislava Dmitrova, Sheila Schmid und Hannah Strong

Mit ebenso minimalem Vorsprung von 0,67 Punkten setzte sich bei den Skifahrern der Bulgare Boyan Batchvarov gegen den Österreicher Christoph Siegl und Marius Buhl aus Deutschland durch.

Die Top 3 Männer beim Open Faces Freeride Contest in Gastein (2018): Marius Buhl, Boyan Batchvarov und Christoph Siegl

FJT – 360er und mehr Tricks: Die Juniors zeigten groß auf!

Bei den „Juniors“ war erneut deutlich zu erkennen, dass die Nachwuchsgeneration mit dem Freeridesport aufwächst und Verständnis für den Sport mitbringt. Die Sieger des 2* FJT Bewerbs im Alpbachtal zeigten enorm hohes Riding-Level.

Bei den Freeriderinnen hat sich die Deutsche Jil Lehnert gegen die 2 Österreicherinnen Stefanie Freimann und Vicky Candlin durchgesetzt. Mit einem 360er gleich beim „Drop in“ und einem extrem schnellen Run entschied bei den Freeridern der Österreicher Kilian Gross das Rennen für sich. Ebenso starke Leistung zeigte Leon Böhm, der knapp vor dem Bulgaren Borislav Garibov auf Platz 2 landete.

Auch in der U16 Kategorie waren durchwegs tolle Leistungen verbunden mit Spaß am Freeriden zu sehen. Durchgesetzt hat sich hier Mikkel Brandt aus Dänemark gegen die beiden Österreicher Tobias Wallner und Paul Rainer-Rist.

Open Faces Freeride Contest in Gastein (2018) - Foto: Open Faces / M. Knoll

Judging speziell auf die Junior Tour

Abgestimmt, um hier die richtigen Wege zur Einführung in den Freeride Sport zu setzen, wird beim Judging ein besonderes Augenmerk auf Sicherheit des Runs, Flüssigkeit und Skitechnik gesetzt. Die Junior Tour bietet den perfekten Einstieg, um sich mit den Grundkenntnissen des Freeride Sports auseinanderzusetzen und sich auf die Qualifier Tour vorzubereiten.

Die Highlights des 2. Stopps der Open Faces Freeride Series



Freeride Destination Alpbachtal

Neben der bekannten Familienausrichtung des Alpbachtales bzw. des Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau zeigte dieses Wochenende erneut eindrucksvoll, dass Hänge wie der am Wiedersberger Horn längst kein Geheimtipp mehr in der Freeride Szene sind und eine perfekte Szenerie für lang gezogene Schwünge im Powder bieten.

Die Ergebnisse des zweiten Stopps der Open Faces Freeride Series 2019

Ergebnisse der FWQ Ski Men

Ergebnisse der FWQ SKI Woman

Die Open Faces Freeride Series geht bereits nächste Woche mit einem 4* FWQ Showdown im Skigebiet Silvretta-Montafon/Vorarlberg weiter und verspricht wieder einige internationale Top Rider anzuziehen. Wir sehen uns am Fuße des „Face“!

Die weiteren Termine im Überblick

16.02.2019: 4* Open Faces Silvretta Montafon

4* Open Faces Silvretta Montafon 09.03.2019: 2* Open Faces Gastein

2* Open Faces Gastein 13.03.2019: Freeride Junior World Championships Kappl-Paznaun

Freeride Junior World Championships Kappl-Paznaun 06.04.2019: 4* Open Faces Obergurgl-Hochgurgl

Open Faces Freeride Series 2019: 1*FWQ + 2*FJT im Alpbachtal - Vorbericht

Foto: Open Faces Freeride Series

Das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau ist nicht nur als Familiendestination weltbekannt, sondern bietet auch für Freeridebegeisterte Wintersportler zahlreiche Varianten für lang gezogene Schwünge im Powder. Zum dritten Male findet deshalb auch zwischen 08. Und 11. Februar (Contest Day 09. Februar) ein Open Faces Freeride Contest auf den Flanken des allseits bekannten Wiedersberger Horn statt!

Das „bowl-artige“ breite Face des Wiedersberger Horn wird in der Szene als das optimale Gelände für schnelle Runs beschrieben. Mit der perfekten Schneelage des heurigen Winters kann von den Ridern einiges erwartet werden.

Über 10 Nationen sind für den 1* Freeride World Qualifier (FWQ) gemeldet und werden Freeriding auf internationalem Level zeigen. Der 1* Contest bietet Neueinsteigern die Möglichkeit, in einem professionell organisierten Eventumfeld Contest Luft zu schnuppern.

Foto: Open Faces Freeride Series

2* FJT – Freeride Junior Tour Stopp für Jugendliche zwischen 14 – 18 Jahren

Zum dritten Mal in Folge bietet das Alpbachtal mit einem 2*FJT – Freeride Junior Tour Stopp auch im heurigen Jahr den Jüngsten der Szene die Möglichkeit, sich dem internationalen Freeride Sport zu widmen. Schon beim ersten Stopp vor 2 Wochen konnte man atemberaubende Runs der „Youngstars“ bewundern. Im Alpbachtal sind Rider aus 6 Nationen gemeldet.

Foto: Open Faces Freeride Series

Open Faces Freeride Entertainment in der Public Area

Die Open Faces Series ist für ihre professionell abgewickelten Contests über die Grenzen hinaus bekannt. Open Faces steht ebenso für „Freeride Entertainment“. Neben der Action am Berg wird in der Public Area mit Livestream-Übertragung auf einer LED-Leinwand, Drinks und coolen Dj Beats jedes Mal aufs Neue ein wahres Freeride Fest gefeiert. Zu erreichen ist die Public Area im Alpbachtal am besten über die Pöglbahn in Inneralpbach.

Geplanter Contest Day (abhängig von der Wetterlage) Samstag 09. Februar ab 10:00 Uhr!

Foto: Open Faces Freeride Series

Open Faces Safety Day – Schulaktion Alpbachtal

Im Rahmen des Events haben sich die Alpbacher Bergbahn und Open Faces eine besondere Schulaktion einfallen lassen. Aus zahlreichen Schulklassen aus dem Bezirk wurde eine Gewinner-Klasse ermittelt, welche beim Open Faces Event hautnah und kostenlos mit dabei sein darf.

Obendrein werden die Schüler zu einem Open Faces „Safety Day“ eingeladen. Dieser beinhaltet einen LVS Kurs sowie Wissenswertes zu den Themen Freeriden und Sicherheit am Berg.

Foto: Open Faces Freeride Series

Die weiteren Termine im Überblick

09.02.2019: 1* Open Faces & FJT 2* - Alpbachtal Wildschönau

16.02.2019: 4* Open Faces Silvretta Montafon

09.03.2019: 2* Open Faces Gastein

13.03.2019: Freeride Junior World Championships Kappl-Paznaun

06.04.2019: 4* Open Faces Obergurgl-Hochgurgl

