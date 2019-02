Quiksilver präsentiert erste Womens Kollektion

Seit der Gründung 1969 gilt Quiksilver nicht nur als Wegbereiter für innovative Boardwear sondern prägte mit lässigen Looks ganze Generationen von Surfern und Skatern. In den letzten Jahren wurde zunehmend deutlicher, dass im Boardsport eine neue Bewegung stattfindet.

Immer mehr selbstbewusste und starke Frauen machen die Halfpipes und Wellen dieser Welt unsicher, und mischen die von Männern dominierte Szene gründlich auf.

Für Quiksilver steht fest: eine neue Ära bricht an!

Und so verkündet das Label stolz den Release der ersten Quiksilver Womens-Linie als Teil der Street- und Swimwear-Kollektion. In den letzten Jahrzehnten hat Quiksilver mit knalligen Farben und auffälligen All- Over-Prints die Looks der Boardsport-Fashion und Jugendkultur maßgeblich beeinflusst. Das Label steht wie kaum eine andere Marke für Surfer-Style und coole Streetwear, aber für Ronnie Reyes, Global Head of Design bei Quiksilver, steckt da noch viel mehr dahinter: „Seit jeher gibt es eine starke Verbindung zwischen Quiksilver und zeitgenössischer Kunst. Die Designs zeigen: wir sind experimentierfreudig, finden unsere Inspirationen selbst an den entlegensten Orten der Welt und halten mit unseren Kreationen besondere Momente fest.

Quiksilver bringt das Bauchfreie Top wieder zurück

Wir stehen für Abenteuerlust – ganz gleich ob Mann oder Frau!“ Ganz bewusst wird Quiksilver Womens deshalb auch nicht als unabhängige Brand gelaunchet, sondern als zusätzliche Kollektion in das Sortiment eingefügt. Viele Styles sind Unisex-Teile und passen dank unterschiedlicher Schnitte sowohl Männern als auch Frauen.

Jungs und Mädels profitieren gleichsam von der neuen Kollektion

„Feeling Fine Since 69“ - die neue Linie der Spring/Summer 2019 Kollektion passt dank lässiger Beachwear und coolen Vintage-Looks perfekt zum entspannten Vibe der kommenden Saison. Fröhliche Farben, die aussehen wie von der Sonne gebleicht, machen Lust auf heiße Sommertage. Key-Styles sind weit geschnittene Camp-Shirts, klassische Jeans, Shorts aus Cord sowie Retro-Swimwear. Psychedelische Prints und verwaschene Vintage-Muster sind eine Hommage an die Wurzeln des Labels, das in Australien gegründet wurde.

Die neuen Vintage Looks wissen zu gefallen.

Die Quiksilver Womens Kollektion wird ab dem 8. Februar 2019 exklusiv auf www.quiksilver.de und bei ausgewählten Handelspartnern erhältlich sein. Zum Launch der Kollektion sind weltweite Events und Aktionen geplant - stay tuned!

