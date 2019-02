Jörg Angeli -

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Nachbericht mit allen Highlights, Bildern und Videos von den Playstreets 2019 in Bad Gastein (Österreich).

Red Bull PlayStreets 2019 (Bad Gastein) - Nachbericht, Ergebnis, Bilder & Videos

Red Bull PlayStreets 2019 (Bad Gastein) - Nachbericht, Ergebnis, Bilder & Videos - Rider: Tobi Müller - Foto: Red Bull Content Pool

Anzeige

Zum bereits achten Mal feierte Gastein mit Red Bull PlayStreets die Freeski-Party des Jahres. Angeheizt von der großartigen Stimmung, die im historischen Wintersportort mitten im SalzburgerLand herrschte, liefen 16 der weltbesten Rider zur Höchstform auf.

Nick Goepper (USA), Bronzemedaillengewinner bei der Weltmeisterschaft in Park City (USA), beeindruckte die Judges und knapp 15.000 Zuschauer mit seinen aufsehenerregenden Tricks am meisten und sicherte sich damit seinen eigenen Stern an der Wall of Fame.

Unter den 16 Athleten aus 9 Nationen fanden sich auch der Titelverteidiger Jesper Tjäder (SWE) sowie Nick Goepper (USA). Aus österreichischer Sicht war vor allem mit den Salzburgern Lukas Müllauer und Tom Ritsch zu rechnen. Freeski Germany war mit insgesamt drei Ridern vor Ort: Vincent Veile, Tobi Müller sowie Flo Preuss.

Der Österreicher Johannes Rohrmoser auf dem anspruchsvollen Kurs der Red Bull Playstrees in Bad Gastein - Foto: Red Bull Content Pool

Die anspruchsvolle Strecke durch und über die Straßen von Bad Gastein forderte ihnen ihr ganzes Können ab. Nach der Qualifikation am Nachmittag, traten die 16 Besten ab 19 Uhr in Head-to-Head-Duellen gegeneinander an. Das hohe Niveau zog sich durch den gesamten Bewerb und wurde mit einem spannenden Finale gekrönt.

Angeheizt vom Jubel der knapp 15.000 begeisterten Zuschauer gaben Nick Goepper (USA) und Jesper Tjäder (SWE) ihr absolut Bestes, als sie im Finale um den Sieg kämpften. Herausforderer Goepper legte mit einem nahezu fehlerlosen Run und 271 Punkten vor, bevor Titelverteidiger Tjäder zum Konter ansetzte und noch einmal tief in die Trickkiste griff.

Trotz vollem Einsatz ging sich die erste Titelverteidigung in der Geschichte von Red Bull PlayStreets um knappe 5 Punkte nicht aus. Goepper überzeugte die 3-köpfige Jury mit Kreativität und einem flüssigen Lauf.

"Red Bull PlayStreets ist etwas ganz besonders. Das Beste ist einfach der einzigartige Kurs und die Nähe zu den Fans. Man merkt sie fiebern mit den Fahrern richtig mit. Ich komme ganz sicher wieder nach Bad Gastein zurück." - Nick Goepper (USA)

Der 25-jährige Amerikaner darf sich in die Reihe legendärer Sieger einreihen und auf seinen eigenen Stern an der mittlerweile berühmten Red Bull PlayStreets Wall of Fame freuen.

Die drei besten Fahrer bei den Red Bull Playstreets 2019 in Bad Gastein: Jesper Tjäder, Nick Goepper und Oscar Wester - Foto: Red Bull Content Pool

Der Österreicher Lukas Müllauer konnte leider nicht an seinen dritten Platz beim letzten Mal anknüpfen und musste sich im Viertelfinale Taisei Yamamoto (JPN) geschlagen geben. Dennoch war Müllauer wieder besten Österreicher.

"Es wäre schön gewesen, weiter zu kommen, aber es ist schon ok. Der Kurs ist extrem anspruchsvoll und verzeiht keine Fehler, wie man bei mir gesehen hat. Was richtig pusht sind die Fans, die den ganzen Weg hinunter nur 5 Meter von einem entfernt sind. Das gibt es sonst nirgends." - Lukas Müllauer

Aus österreichischer Sicht schafften alle fünf Starter den Sprung aus der Qualifikation ins Finale. Dort mussten sich Dennis Ranalter, Sam Baumgartner und Tom Ritsch bereits im Achtelfinale geschlagen geben. Lukas Müllauer und Johannes Rohrmoser scheiterten erst im Viertelfinale an der internationalen Konkurrenz.

Der Kurs mit teilweise massiv hohen Rails verlangte den Athleten alles ab - Rider: Jesper Tjäder - Foto: Red Bull Conten Pool

Von den deutschen Fahrern schaffte es nur Tobi Müller in die zweite Runde. Unglücklicherweise trat er im ersten Final-Match gegen seinen Teamkollegen Flo Preuss an, und so konnte nur einer der beiden Freeski Germany Fahrer weiterkommen. Im nächsten Duell musste Tobi sich dann dem späteren Finalisten Jesper Tjäder geschlagen geben.

Die Duelle aus dem Finale in der Übersicht

Red Bull Playstreets 2019 - Full Replay

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Red Bull Playstreets 2019 - Vorbericht

Alles Wichtige rund um das spektakuläre City-Event Red Bull Playstreets 2019 in Bad Gastein (Österreich).

Red Bull PlayStreets 2019 (Bad Gastein) - Livestream

Das Event ist leider vorbei

Live ab: 15. Februar 2019 - 20:00 Uhr

Red Bull PlayStreets 2019 (Bad Gastein) - Allgemeine Infos

Nachdem die Red Bull Playstreets letztes Jahr eine Pause eingelegt haben, sind sie nun 2019 wieder zurück in Bad Gastein. Das Konzept bleibt weiterhin spektakulär: Die Rider fahren einen Slopestyle Kurs mit verschiedenen Kickern sowie Jib-Features in den engen Straßen von Bad Gastein und liefern der Menge eine sehenswerte Show direkt in der Innenstadt. Stattfinden wird das Event dieses Jahr am 15. Februar 2019.

Rider: Oystein Braten - Foto: Red Bull Content Pool

Insgesamt werden die Red Bull Playstreets bereits zum achten mal veranstaltet und auch dieses Jahr werden wieder zahlreiche Top-Freeskier zu Gast sein. Der Eintritt zum Event-Gelände ist kostenlos und es werden auch dieses Jahr erneut über 13.000 Zuschauer erwartet - für die richtige Stimmung sollte also gesorgt sein!

Neben dem Titelverteidiger Jesper Tjäder aus Schwedern werden viele weitere bekannte Gesichter der Freeski-Szene wie Ahmet Dadali (USA), David Wise (USA), Taisei Yamamoto (JAP), Andri Ragettli (SUI), Tom Ritsch (AUT) Laurent De Martin (SUI), Oscar Wester sowie viele weitere Rider am Start sein. Eine komplette Liste der Fahrer findet ihr weiter unten. Mit Tobi Müller, Flo Preuss und Vincent Veile sind auch drei deutsche Rider aus dem Nationalteam mit dabei.

Rider: Andri Ragettli - Foto: Red Bull Content Pool

Veranstalter Heli Putz zum Starterfeld: „Für mich besteht die größte Challenge darin, den Athleten immer wieder aufs Neue etwas zu präsentieren, dass sie noch nie zuvor gesehen haben. Es macht mich stolz zu sehen, dass die besten Rider der Welt diese Herausforderung annehmen, beim Event noch einmal über sich hinauswachsen und der Skiwelt zeigen, was auf zwei Brettern möglich ist.“

Red Bull PlayStreets 2019 (Bad Gastein) - Videoteaser



Die Vorbereitungen auf das Freeski-Event des Jahres laufen bereits auf Hochtouren. Insgesamt werden für den Aufbau 25.000 Schrauben mit einer Länge von bis zu 28cm verbraucht. An die 160 Kubikmeter Holz bilden die Basis des Tracks. Schon Monate wird in Bad Gastein gezimmert, um die einzigartige Strecke herzustellen. Der Schnee wird dann von den Shapern der Schneestern Crew in den letzten Tagen vor dem Event mit Fräsen in die richtige Form gebracht und so zu spektakulären Kickern sowie Roadgaps transformiert.

Rider: Johannes Rohrmoser - Foto: Red Bull Content Pool

Auch das Programm rund um den Event kann sich sehen lassen - von der Enthüllung des Sternes für den Sieger von 2017 an der “Wall of Fame” am Mittwoch den 13. Februar und anschließender Party im Silver Bullet, bis hin zu zahlreichen Sideevents in den umliegenden Bars – das Red Bull PlayStreets verspricht eine Woche Party in Bad Gastein!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Red Bull PlayStreets 2019 (Bad Gastein) - Timetable

Infos zu den Parkmöglichkeiten sowie dem kostenlosen Bustransfer zu den Playstreets findet ihr auf der offiziellen Webseite.

[vc_tta_accordion][vc_column_text]

20:30 Uhr: Wall of Fame Enthüllung

Wall of Fame Enthüllung Offizielle Wall of Fame Party @ Silver Bullet mit Lil'J (Hiphop, Trap)

[vc_column_text]

17:00 Uhr: Red Bull PlayStreets - Training

Red Bull PlayStreets - Training 23:00 - 03:00 Uhr: Offizielle BIB Draw Party @ Silver Bullet mit DJ Montaro (Hip Hop, Bass, Trap)

[vc_column_text]

13:00 - 14:00 Uhr: Training

Training 15:00 Uhr: Qualifying

Qualifying 19:00 Uhr: Finals

Finals 22:00 Uhr: Offizielle Afterparty mit allen Ridern @ Ginger'n Gin Mainfloor: Busy Fingaz - Red Bull Music 3Style Champ Austria/Wax Wreckaz Support: Lil'J - Hip Hop, Trap + DJ Montaro - Hip Hop, Bass, Trap

Offizielle Afterparty mit allen Ridern @ Ginger'n Gin

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Red Bull PlayStreets 2019 (Bad Gastein) - Course Preview

Update vom 15. Februar: Es ist soweit, heute Abend steigt die große Party in Bad Gastein und so sieht das komplette Setup aus.[vc_column_text]

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an little course preview ✌🏼 #redbullplaystreets @redbullaustria Ein Beitrag geteilt von S A M (@baumgartner_sam) am Feb 14, 2019 um 4:19 PST

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Red Bull PlayStreets 2019 (Bad Gastein) - Alle Rider

In den Insta-Streams der eingeladenen Rider ist bisher noch nicht so viel los, aber es lohnt sich ein Blick in die Stories der unten verlinkten Fahrer - sie sind mittlerweile alle vor Ort und einige haben erste Eindrücke geteilt.[vc_column_text]

© Primesports.de