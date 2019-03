Absolut Park Flachauwinkl: Die Sieger des Spring Battles sind gekürt

Nico Steidle -

Im Absolut Park in Flachauwinkl ging es auch dieses Jahr wieder ordentlich zu Sache und die Snowboardprominenz war wie immer vor Ort. So liefen unter anderem Stammgast Stale Sandbech, Togeir Bergrem, Seppe Smits und Roope Tonteri auf, für die Glanzmomente sollten aber die Underdogs sorgen.

Snowboard Women Spring Battle Absolut Park Ergebnisse:

Bei den Snowboarderinnen rockten die Japanerinnen das diesjährige Spring Battle und sicherten sich die ersten vier Plätze: Yuka Fujimori zeigte einen beeindruckenden Run mit einem Frontside 180 in Cab 180 out und einem Lipslide 270 out and den Rails, einem 50-50 Frontside 180 out am Elephant Rail, einem Butter 180 Backside 360 out am Turbo Knuckle und einem Frontside 7 Mute Grab sowie einem Backside 900 auf den Kickern. Asanuma Hinari sicherte sich den zweiten Platz, Rina Yoshika den dritten und Mao Aizawa den vierten.

Dominanz aus Fernost. Im japanischen Snowboardverband scheint momentan viel richtig zu laufen und das spiegelt sich auch in den Ergebnissen wieder. Japan hat haufenweise Girls und Boys die richtig rippen. ©Sophie Kirchner

Snowboard Men Spring Battle Absolut Park Ergebnisse:

Lyon Farrell aus den USA beeindruckte bei den Snowboardern mit einem 50-50 Front 180 Nose to Pretzel und einem Blunt 270 out an den Rails, einem Tailslide 270 am Waterfall Rail, einem Front 180 Butter Switch Backside 540 Tailgrab am Turbo Knuckle, einem Front Double Cork 1080 Frontside Grab und einem Backside 1620 Melon auf den Kickern.

Lyon Farrel ist der Mann der Stunde. Bereits bei den Burton Open überzeugte der hawaiianische Rookie. ©Sophie Kirchner

Der Japaner Kaito Hamada holte Silber und Mikey Ciccarelli aus Kanada Bronze.

Auf der nächsten Seite seht ihr alle Top Ergebnisse und das Recap Video. Auch Absolutpark Teamfahrer Marc Schumy konnte sich einen Titel mit nach Hause nehmen.

Und hier das Video:

[embed]http://youtu.be/APkvs0azGrI

