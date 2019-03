Crankworx Rotorua Slopestyle 2019 – Winning Run, Ergebnisse & Replay

Felix Heine -

Der Kanadier Brett Rheeder gewinnt auch 2019 den Serienauftakt beim Crankworx Rotorua Slopestyle. Hier gibt es den Winning Run, die Ergebnisse und den Replay des gesamten Events.

Das erste Slopestyle Event der Crankworx FMBA Slopestyle World Championships ist Geschichte. Der 26-Jährige Brett Rheeder konnte wie schon 2018 die oberste Stufe des Podiums beim Crankworx Rotorua Slopestyle für sich beanspruchen und ist nach der langanhaltenden Siegesserie von Nicholi Rogatkin wieder zurück an der Spitze.

- sagt Brett Rheeder nach seinem Lauf.

Brett Rheeder beim Opposite Cork 720. © Fraser Britton

Brett konnte einen Run mit vielseitigen und hochtechnischen Tricks ins Ziel bringen:

"Ich habe mit einem Opposite 720 begonnen und einen Cork 720 an der Shark Fin drangehängt. Dann ging es mit einem 360 Double Tailwhip am Step-Up gefolgt von einem Opposite Double Tailwhip an der Hip und einem Double Truck Driver am Boner Log weiter. Schließlich folgten ein Opposite Truck Driver und ein Flip Tailwhip am Drop sowie ein Frontflip One Foot CanCan und ein Cork 720 Barspin am letzten Sprung."