Freeski World Rookie Tour 2019: Nordkette Skyline Park / Innsbruck – Ergebnisse, Bilder & Highlight-Video

Infos, Ergebnisse und das Highlight-Video vom Freeski World Rookie Tour 2019 Contest im Nordkette Skyline Park (Innsbruck) Anfang März.

Freeski World Rookie Tour 2019: Nordkette Skyline Park / Innsbruck

Fotos: Simon Rainer

Freeski World Rookie Tour 2019: Nordkette Skyline Park / Innsbruck - Foto: Simon Rainer

Am 2. & 3. März 2019 fand das erste Freeski World Rookie Fest in Kooperation mit Freeski Austria in Europa statt. Unter blauem Himmel wurden die Finalisten für das World Rookie Finale auf der Seiser Alm (Italien) sowie der österreichische Junioren Meister ermittelt.

Foto: Simon Rainer

Das internationale Starterfeld zeigte mit viel Style und Kreativität ihr Können.

Freeski World Rookie Tour 2019: Nordkette Skyline Park / Innsbruck - Ergebnisse

Mädels

Die Gewinnerin bei den Grom Girls (U16): Ksenia Orlova aus Russland - Foto: Simon Rainer

Der erste Platz bei den Grom Girls (U16) ging an Ksenia Orlova aus Russland. Sie zeigte in ihrem Run einen Railslide, Left Misty 720 Mute, Right 360 Mute und einen Railslide am Flat Down Rail.

Jungs

Nicco Huber aus Österreich gewinnt die Rookies (U19) Wertung, wird österreichischer Junioren Meister und qualifiziert sich damit für das Freeski World Rookie Finale auf der Seiser Alm (Italien) - Foto: Simon Rainer

Nicco Huber aus Österreich wurde mit seinem Run österreichischer Junioren Meister und gewann als bester Rookie (U19) die heiß umkämpfte Einladung zum Freeski World Rookie Final nach Italien, Seiser Alm, wo er die Möglichkeit bekommt sich mit den besten internationalen Nachwuchs zu messen sowie ein Ticket zu den Audi Nines zu gewinnen. Sein Run: Blind 450 off, Switch Left Cork 540 Safety, Left Double Cork 1260 Safety, Switch Lipslide am Downrail.

Einer der besten im österreichischen Nachwuchs gewinnt die Kategorie Grom (U16): Daniel Bacher - Foto: Simon Rainer

Grom Sieger (U16) Sieger wurde ebenfalls ein Österreicher. Daniel Bacher zeigte, wie stark der Österreichische Freeski Nachwuchs ist und verwies die Konkurrenz aus der Schweiz sowie Deutschland auf die weiteren Plätze: Blind 450, Switch Left Cork 540 double Japan, Left Double Cork 900 Safety, Front Swup am Flat Down Rail.

Gratulation an alle Gewinner! Danke an alle Sponsoren und Spezial Dank an Innsbruck und die Innsbrucker Nordkettenbahnen für die kräftige Unterstützung bei der Freeski World Rookie Tour Innsbruck 2019.

See you next year!

Freeski World Rookie Tour 2019: Nordkette Skyline Park / Innsbruck - Recap-Video



Freeski World Rookie Tour 2019: Nordkette Skyline Park / Innsbruck - Bilder

Freeski World Rookie Tour 2019: Nordkette Skyline Park / Innsbruck - Infos & Vorbericht

Infos zur Freeski-Erweiterung der World Rookie Tour sowie zum Stopp der Contestreihe im Nordkette Skyline Park (Innsbruck) am 2./3. März 2019.

Die World Rookie Tour organisiert seit 14 Jahren eine weltweite Contestreihe für Nachwuchs-Snowboarder. In der Saison 2018/2019 will sich die Tour nun zu einer Mulitsport Plattform weiterentwickeln und hat dafür Freeskiing in ihre Planung mit aufgenommen. Ziel der Oragnisatoren ist das Fördern von jungen Talenten.

"Going multisport is a big step foward for the World Rookie Tour: we try to bring 14 years of experience in junior snowboard events and international tour organizations, into new sports. We had the opportunity to discover and support X-Games and Olympia snowboard medalists years before anybody else heard their name for the first time. Roope Tonteri, Seppe Smit, Manuel Pietropoli, Sven Thorgren, Mons Roisland, Takeru Otsuka, Kokomo Murase are just some of the riders we helped to become pro. And now the new challange is to do it again for skateboard, freeski and maybe some more action sport". - Meinhard Trojer, WRT co-founder and event coordinator

Die Tour umfasst mehrere Qualifikations-Contest sowie ein Finale, zu dem nur die besten Rider der Tour eingeladen werden. Am 2. & 3. März 2019 findet im Nordkette Skyline Park bei Innsbruck das einzige Freeski Quali-Event in Europa statt.

Das große Final der Freeski World Rookie Tour findet im Snowpark Seiser Alm vom 18. bis 21. März 2019 statt.

Wer darf mitfahren?

Mitfahren darf jeder motivierte Freeskier unter 18 Jahren.

Neben der Contest-Erfahrung wollen die Veranstalter die jungen Fahrer auch auf anderen Gebieten wie Foto- & Videoshootings, Lawinenwissen und Rettungslehrgängen unterstützen sowie mit wichtigen Personen der Industrie wie Fotografen, Filmer und Teammanagern zusammenbringen.

Weitere Infos findet ihr in der auf der offiziellen Webseite der World Rookie Tour. Die Anmeldung ist ab sofort offen.

Alle Termine der Freeski World Rookie Tour 2019

A51 Grom Fest Freeski (Slopestyle) – Keystone, USA, 9 Februar 2019

FIS European Junior Slopestyle (Slopestyle) – Kronplatz, Italy, 23-24 Februar 2019

Freeski World Rookie Fest 2019 (Slopestyle) – Nordkette Skyline Park, Österreich, 2-3 März 2019

World Rookie Finals Freeski (Slopestyle) – Seiser Alm, Italien , 18-21 März 2019

