Kids Laax Open

Eine Menge Neuschnee am Tag und in der Nacht vorm Event liess die LAAX Event Crew am ersten Contest-Tag schon um 5 Uhr Früh auf den Crap Sogn Gion gondeln, um für über 200 Kids das ideale Set-Up zu bereiten. Und wie es zum Training um 9 Uhr sowohl am Start der Superpipe als auch am Slopestyle Kurs blitzte! «Das ist nur in LAAX möglich» äusserte Dave Hürzeler von Swiss Snowboard/Swiss Ski.

Kinder sind bestens gelaunt in Laax

Freude pur herrschte darüber auch bei den jungen Freestylern. Staunen und Dank bei denen, die zum allerersten Mal in LAAX am Crap Sogn Gion landeten, auf der Terrasse vom Caffè NoName ihren Blick über die Freestyle Features schweifen liessen und zu hören bekamen: «Das ist die Minipipe. Das weiter links ist die Superpipe, in der heute der Contest stattfindet.» Mit etlichen «Wau» Ausrufen machten sich die Jungs auf zum Start und snakten sich für einen Premieren-Run ins Training der höheren Altersklasse.

