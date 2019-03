Mario Käppeli, Marc Grossgasteiger und Robin Brillert starten mit "Stepping out" eine Episoden Reihe über das Leben in und mit der Natur zusammen mit Freunden. Sie gehen auf Expeditionen in die Alpen, es spielt dabei keine Rolle ob auf dem Snowboard, kletternd oder wandernd. Das Motto: der Weg ist das Ziel. Zu sehen in der ersten Episode sind Mario Käppeli, Marc Grossgasteiger, Robin Brillert, Thomas Enk, Mario Kötterl und Clemens Bartel.

[embed]http://youtu.be/7G4pMv1r2Mo