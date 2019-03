Jörg Angeli -

Alles Wissenswerte rund um die neunte Ausgabe des Warmtobel-Jam in Wildhaus/Toggenburg vom 9. bis 17. März 2019.

Warmtobel-Jam 2019 - Shredheaven ahoi!

Anzeige

Vom 9. bis 17. März 2019 findet in Wildhaus/Toggenburg zum neunten mal der Warmtobel-Jam statt – eines der letzten "realen" Freeski- und Snowboardevents - offen für alle Rider, kein FIS-Code, keine Verbandszugehörigkeit, kein Startgeld und kein Contest!

Warmtobel-Jam 2019 - Shredheaven ahoi!

Zuallererst geht es dabei nicht darum, am Ende des Tages den "besten" Rider zu küren, sondern so vielen Ski- und Snowboardfahrern wie möglich unvergessliche Shredtage am Berg zu bescheren. Hierfür wird die 1,7 Kilometer lange Warmtobelpiste – ein Sidehitparadis – zu einem fetten Run ausgebaut. Von Bowls über Holzwallrides, Kicker und massig Hips ist alles zu finden, was das Shredherz begehrt. Top-to-bottom sind dann rund 20 Hits in einem Run möglich – wer das nicht glaubt, checkt besser schnell die Videos unter diesem Artikel vom letzten Jahr!

Warmtobel-Jam 2019 - Shredheaven ahoi!

Da die Beine nach so einer Abfahrt ganz schön brennen können, wartet am Ende des Runs die Parkbase mit Bar, an der die Fahrer immer wieder zusammen kommen. Dort entsteht in Abwesenheit von FIS & Co. der einmalige Vibe, den man noch von früheren Events kennt, als leidenschaftliche Shredder zusammenkamen, um die gemeinsame Zeit am Berg zu zelebrieren. Manche mehr beim Senden auf den Kickern, andere mehr beim Bier an der Bar!

Warmtobel-Jam 2019 - Shredheaven ahoi!

Der Warmtobel-Jam ist ein reales Event mit einem einmaligen Setup und unschlagbaren Vibes. Einen Nachbericht von der letztjährigen Ausgabe findet ihr auf der offiziellen Webseite des Skigebiets. Wer länger vor Ort bleiben will, was wir nur empfehlen können, findet eventuell hier eine Unterkunft.

Warmtobel-Jam 2019 - Shredheaven ahoi!

Warmtobel-Jam 2018 - Videos





© Primesports.de