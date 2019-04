Jörg Angeli -

Mac Forehand aus den USA und Megan Oldham aus Kanada haben sich den Crystal Globe für den Slopestyle World Cup Gesamtsieg der Saison 18/19 gesichert. Die Ergebnisse im Überblick.

FIS Freestyle Slopestyle World Cup 2018/2019: Forehand und Oldham holen den Gesamtsieg

Mit dem World Cup am Corvatsch letzte Woche geht die FIS Slopestyle Saison zu Ende. Mittlerweile haben sich die FIS Contests in der Freeski Welt einen festen Platz erarbeitet. Bei den Competitions sind mittlerweile regelmäßig im hohen zweistelligen Bereich Fahrer am Start und auch immer mehr "Core-Rider" finden gefallen an den Contests, leider wohl auch wegen fehlender Alternativen.

Der Gesamtsieg im Slopestyle Weltcup 2018/2019 geht bei den Männern an Mac Forehand aus dem starken US-Team sowie Megan Oldham aus Kanada bei den Frauen. Eine Übersicht über das komplette Gesamtergebnis findet ihr weiter unten.

Die zwei Slopestyle Gesamtsieger in der Saison 18/19: Megan Oldham (CAN) & Mac Forehand (USA) - Foto: FIS Freestyle

Der Gesamtsieger bei den Männern Mac Forehand beim letzten Slopestyle World Cup am Corvatsch (Schweiz).

Das Slopestyle Weltcup 18/19 Gesamtergebnis im Überblick

Männer

Das Endergebnis der Männer vom FIS Freestyle Slopestyle World Cup 2018/2019 im Überblick (pt. 1)

Das Endergebnis der Männer vom FIS Freestyle Slopestyle World Cup 2018/2019 im Überblick (pt. 2)

Frauen

Das Endergebnis der Frauen vom FIS Freestyle Slopestyle World Cup 2018/2019 im Überblick

