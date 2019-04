Lesergalerie: Schickt uns eure Bilder für PRIME Skiing Print!

Jörg Angeli -

Habt ihr immer schon einmal davon geträumt, euer Bild in einem Freeskimagazin gedruckt zu sehen? Mit etwas Glück könnte dieser Traum bald wahr werden! Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr hier.

Worum geht’s?

Ab sofort veröffentlichen wir in jeder Print-Ausgabe von Prime Skiing ausgewählte Skibilder von unseren Lesern! Aber ihr habt nicht nur die Chance, einmal im Leben ein Foto von euch in einem Freeskimagazin zu sehen, sondern könnt auch noch tolle Preise gewinnen.

Wie funktioniert’s?

Schickt uns eure Bilder entweder per E-Mail (info[at]prime-skiing.de) oder postet sie auf Instagram mit dem Hashtag #primeskiinggallery. Die besten Bilder werden von uns ausgesucht und in einer der nächsten Print-Ausgaben in der Saison 19/20 veröffentlicht.

Mit etwas Glück und Geschick hinter der Kamera könnte an dieser Stelle in der nächsten Saison dein Shot in der PRIME Skiing Print-Ausgabe gedruckt werden.

Kann ich was gewinnen?

Ja! Neben der Ehre einen Platz im Print-Magazin zu bekommen, könnt ihr zusätzlich noch etwas gewinnen. Wir verlosen wir unter allen Einsendungen eine Outerwear Kombo von Picture Organic Clothing.

Diese Outerwear Kombo von Picture Organic Clothing verlosen wir unter allen Einsendungen für die PRIME Skiing Lesergalerie

Die Kombo besteht aus:

Picture Organic Clothing Outerwear Kombo (Havane Jacket + Yakoumo Bib)

Also, wenn ihr es schon immer einmal in ein Skimagazin schaffen wolltet, habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu!

