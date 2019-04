Primest Hits – Feinste Sidehits, BBQ und Sessions für jeden von euch!

Felix Schäfer -

Primest Hits: Prime Snowboarding, Maxi Preissinger, Ride und K2 laden euch zum gemeinsamen Sidehits-Shredden ein!

Nachdem die erste Ausgabe der Primest Hits ein voller Erfolg war, können wir die zweite Runde im Absolut Park kaum erwarten. Slushy Sessions im Sonnenschein machen nun mal eine Menge Spaß!

Genau deshalb haben wir uns mit Maxi Preissinger die Primest Hits ausgedacht. Eine kleine Tour, bei der wir jeweils ein Wochenende in einem unserer Partner-Resorts Grindelwald-First, Kleinwalsertal und Flachauwinkl verbringen werden. Freitags wird geshapt, am Samstag lassen wir Maxi und die anderen Fahrer auf den Run los, um ihnen mit Foto- und Filmkameras hinterherzujagen und am Sonntag laden wir jeden von euch, der Lust auf eine entspannte Session inklusive BBQ und gute Vibes hat, dazu ein, sich uns anzuschließen! Und dank der Unterstützung von K2 und Ride gibt es auch einige fette Preise für die motiviertesten Snowboarder mit dem meisten Spaß – egal welcher Altersklasse!

"Mir kommt es vor allem darauf an, dass wir gemeinsam einen Run bauen, an dem alle Spaß und kombiniert mit BBQ und Bier eine geile Zeit am Berg haben! Kommen sollen alle, die Bock auf Sidehits haben – also jeder von euch!" – Maxi P.

Primest Hits – mit Maxi Preissinger, Ride Snowboards und K2 Snowboarding

01. bis 03. März 2019 – Grindelwald-First

15. bis 17. März 2019 – Kleinwalsertal >> Zur Review

05. bis 07. April 2019 – Absolut Park zur FB-Veranstaltung



