Spring Battle 2019: Die Gewinner stehen fest (+ Winning Runs) – Absolut Park Flachauwinkl

Jörg Angeli -

Alles rund um den Spring Battle 2019 im Absolut Park Flachauwinkl.

Update vom 3. April 2019: Die Top 4 Winning Runs der Männer & Frauen sind online.

Anzeige

Spring Battle 2019: Die Gewinner stehen fest - Absolut Park Flachauwinkl - Rider: Johannes Rohrmoser - Foto: Sophie Kirchner

Spring Battle 2019 - Absolut Park Flachauwinkl - Mittwoch (Prive Giving)

Fünf Tage lang cruisten internationale und nationale Snowboard und Freeski Pros durch den Absolut Park Flachauwinkl, probierten unterschiedliche Tricks und Combos auf dem anspruchsvollen Setup und filmten sich gegenseitig — alles mit dem Ziel, beim Spring Battle den besten Run in ihrer Kategorie zu filmen. Colin Wili und Johanne Killi überzeugten die Judges mit Style, Schwierigkeit und Sauberkeit ihrer Tricks und sicherten sich einen Großteil des mit 130.000 US-Dollar dotierten Preisgelds.

Rider: Alex Hall - Foto: Sophie Kirchner

Das Setup

Der Slopestyle-Kurs setzte sich dieses Jahr aus drei Rail Setups, einem Turbo Knuckle und zwei Jumps zusammen. Das Setup war gleichermaßen anspruchsvoll und einfallsreich: Während die beiden Kicker genügend Airtime für massive Corks und Spins boten, konnten die Fahrer und Fahrerinnen am Knuckle und auf den Rails kreativ werden.

Das Podium der Männer

Der Schweizer Freeskier Colin Wili setzte sich gegen seine Konkurrenten durch mit einem Left 270 Pretzel 270, einem Blindside Switchup Pretzel 270 und einem Super-Fed auf den Rails, einem Switch Right 900 Nose Tap über den Turbo Knuckle und einem Left Double 1260 Safety sowie einem Switch Right Double Misty 1260 Mute Grab auf den Kickern. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Oliwer Magnusson aus Schweden und Andri Ragettli aus der Schweiz.

Die vier besten Männer: Oliwer Magnusson (2.), Colin Willi (1.), Andri Ragettli (3.) (nicht im Bild) & Joona Kangas (4.) - Foto: Sophie Kirchner

Die Ergebnisse der Frauen

Freeskierin Johanne Killi aus Norwegen überzeugte die Judges mit einem Switch Right Tails 270, einem Left on B270 und einem Left 270 auf den Rails, einem Right 360 über den Turbo Knuckle und einem Left 900 Tail sowie einem Switch Right 540 Japan auf den Kickern. Vorjahressiegerin Sarah Höfflin holte sich Silber und die Norwegerin Sandra Eie Bronze.

Die vier besten Frauen: Margaux Hackett (4.), Sarah Hoefflin (2.), Johanne Killi (1.) & Sandra Eie (3.) - Foto: Sophie Kirchner

Die Top Runs sind in der Spring Battle Prize Giving Show zu sehen, die bereits auf YouTube verfügbar ist. Außerdem sendet ORF Sport+ die Show am Sonntag, den 24. März 2019 um 20.15 Uhr.

Epic Spring Prize Giving Show 2019



Weitere Pros beim Spring Battle 2019

Stale Sandbech, Torgeir Bergrem, Seppe Smits, Roope Tonteri, Alex Hall, Fabian Bösch und Oscar Wester waren auch vor Ort und legten die Latte beim Spring Battle höher, auch wenn sie es mit ihren Runs am Ende nicht unter die Top Fünf schafften.

Gekommen, um zu bleiben: Das Follow Cam Format

Wie die drei Jahre davor wurde auch das Spring Battle 2019 im bei den Fahrern und Fahrerinnen beliebten Format der Follow Cam Jam Session ausgetragen: Dabei werden die Runs nicht direkt vor Ort bewertet, sondern die Fahrer finden sich in Teams zusammen, filmen sich in mehrtägigen Sessions so oft sie wollen und reichen ein Video ihres besten Runs bei den Judges ein.

Das war's, wir sehen uns im nächsten Jahr!

Alle Spring Battle 2019 Gewinner in der Übersicht

Freeski Men

1. Colin Wili (SUI)

2. Oliwer Magnusson (SWE)

3. Andri Ragettli (SUI)

4. Joona Kangas (FIN)

Freeski Women

1. Johanne Kilii (NOR)

2. Sarah Hoefflin (SUI)

3. Sandra Eie (NOR)

4. Margaux Hackett (FRA)

Best Rail Trick (Montag)

Alex Hall (USA) & Sarah Hoefflin (SUI)

Best Knuckle Trick (Sonntag)

Dennis Ranalter (AUT) & Johanne Killi (NOR)

Best 540 (Dienstag)

Alex Hall (USA) & Johanne Killi (NOR)

Spring Battle 2019 - Absolut Park Flachauwinkl - Top 3 Runs

Männer

#1 Colin Wili

#2 Oliwer Magnusson

#3 Andri Ragettli

#4 Joona Kangas

Frauen

#1 Johanne Kili

#2 Sarah Hoefflin

#3 Sandra Eie

#4 Margaux Hacket

Spring Battle 2019 - Absolut Park Flachauwinkl - Dienstag

Spring Battle 2019 - Absolut Park Flachauwinkl - Dienstag - Rider: Kai Mahler - Foto: Sophie Kirchner

Tricks, Tricks und nochmal Tricks gab es am heutigen Dienstag nicht nur am offiziellen Spring Battle Setup im Absolut Park zu sehen, sondern auch bei der Cash for Tricks Session im Chill House, wo die besten Skateboard-Tricks mit Bargeld auf die Hand belohnt wurden.

Rider: Daniel Hanka - Foto: Sophie Kirchner

Außerdem wurden heute die besten 540s gekürt: Die Freeskier Johanne Killi und Alex Hall sowie die Snowboarder Yuka Fujimori und Seppe Smits sicherten sich die Awards mit stylischen Interpretationen des Klassikers.

Rider: Joona Kangas - Foto: Sophie Kirchner

In der vierten und letzten Epic Spring Battle News waren Skateboard Pionier Pat Duffy, der die Cash for Tricks Session judgete, und DJ Stylewarz geladen. Natürlich wurden alle Best 540 Videos gezeigt und auf den Verlierer von Henrys Challenge wartete dieses Mal eine extra-fiese Buße... Nicht verpassen!

Skate Sesh im Chill House - Foto: Sophie Kirchner

Am morgigen Mittwoch findet statt den ESBN die finale Spring Battle Prize Giving Show statt, live und direkt um 19 Uhr (CET) auf dem Absolut Park YouTube Channel. Natürlich steht auch davon wieder eine Aufzeichnung im Netz, falls du sie verpasst.

Epic Spring Battle News #4

Spring Battle 2019 - Absolut Park Flachauwinkl - Montag

Spring Battle 2019 - Absolut Park Flachauwinkl - Montag - Foto: Sophie Kirchner

Der Montag war alles andere als frühlingshaft beim diesjährigen Spring Battle, doch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ließen sich die Laune nicht verderben. Einige widmeten sich Knuckle und Rails und filmten für die Best Trick Awards, andere gönnten sich ein paar Powder Runs oder skateten in der Miniramp im Chill House.

Spring Battle 2019 - Absolut Park Flachauwinkl - Montag - Foto: Sophie Kirchner

In den Epic Spring Battle News wurden dann auch schon die ersten Best Trick Awards vergeben: Mit dem Best Knuckle Trick wurden die Freeskier Johanne Killi und Dennis Ranalter sowie die Snowboarder Yuka Fujimori und Fridtjof „Fridge“ Tischendorf ausgezeichnet.

Den besten Rail Trick sicherten sich Sarah Höfflin und Alex Hall bei den Freeskiern sowie Rina Yoshika und Marc Schumy bei den Snowboardern. In der Show geladen waren dieses Mal die Freeskier Oscar Wester und Fabian Bösch.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Maneuver - 📹: @danmaurer5 Ein Beitrag geteilt von Alex Hall (@alexhallskiing) am Mär 19, 2019 um 8:48 PDT

Epic Spring Battle News #3



Weitere Clips

Spring Battle 2019 - Absolut Park Flachauwinkl - Sonntag!

Spring Battle 2019 - Absolut Park Flachauwinkl - Foto: Sophie Kirchner

Am Sonntag gab es reinstes Bluebird im Absolut Park und die Teilnehmer des Spring Battles stiegen ordentlich aufs Gas, um erste Runs auf Zelluloid (oder besser gesagt auf GoPros) zu bannen – darunter u.a. Oscar Wester, Daniel Hanka, Sarah Höfflin, Margaux Hackett, Johanne Killi und Absolut Park Teamfahrer Sam Baumgartner und Dennis Ranalter.

Spring Battle 2019 - Absolut Park Flachauwinkl - Sonntag! - Foto: Sophie Kirchner

Epic Spring Battle News #2



In der zweiten Ausgabe der Epic Spring Battle News waren Ståle Sandbech und Torgeir Bergrem zu Gast, die seit dieser Saison beide Teil des Absolut Park Teams sind. Natürlich durfte Henrys Challenge nicht fehlen, die sich diesmal um die GoPro Challenge drehte. Diese läuft parallel zum Spring Battle im gesamten Absolut Park und ist offen für jeden, der drei Tricks filmt und bis zum 22. März mit den Hashtags #gopro und #springbattle auf Instagram veröffentlicht.

Spring Battle 2019 - Absolut Park Flachauwinkl - Sonntag! - Foto: Sophie Kirchner

Spring Battle 2019 - Absolut Park Flachauwinkl - Sonntag! - Foto: Sophie Kirchner

Spring Battle 2019 - Absolut Park Flachauwinkl - Es geht los (Samstag) + Course Preview!

Spring Battle 2019 - Absolut Park Flachauwinkl - Sonntag! - Foto: Sophie Kirchner

Spring Battle 2019 is on! Der AFP Gold Event im Absolut Park Flachauwinkl startete am Samstag, den 16. März. Pros und Rookies aus aller Welt nutzten den Tag, um sich auf dem neuen, freshen Setup einzufahren. Laut Wettervorhersage soll der heutige Sonntag der beste Contest-Tag werden – die Fahrer und Fahrerinnen waren daher hochmotiviert, Trick-Combos zu testen, um am zweiten Contest-Tag bereits einen sauberen Run zu filmen.

Spring Battle 2019 - Absolut Park Flachauwinkl - Sonntag! - Foto: Sophie Kirchner

Course Preview



Epic Spring Battle News #1



Video: Epic Spring Battle News #1 mit Titelverteidiger Clemens Millauer und dem Coach des österreichischen Snowboard-Nationalteams, Gigi Scheidl.

Spring Battle 2019 - Absolut Park Flachauwinkl - Sonntag! - Foto: Sophie Kirchner

Social Media Update #1

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Chill i absolut #springbattle #gopro Ein Beitrag geteilt von MathiasHøgås (@mattishgs) am Mär 16, 2019 um 7:41 PDT

© Primesports.de