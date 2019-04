X Games Real Ski 2019 – Alle Videos & Ergebnisse + Crash Reel

Jörg Angeli -

Alles rund um den X Games Real Ski 2019 Video-Contest: Infos, Teams, Teaser und natürlich die Clips (sobald sie online sind)!

X Games Real Ski 2019 - Alle Videos

4. März 2019: Alle Ergebnisse online

2. April 2019: Crash Reel online

X Games Real Ski 2019 - Offizielles Judges-Ergebnis

X Games Real Ski 2019 - Fan Voting

In den sozialen Netzwerken und besonders bei den Kollegen von newschoolers.com ist, wie zu erwarten, eine hitzige Diskussion über die Entscheidung der X Games Judges ausgebrochen. Viele bemängeln, dass Jake Mageau keine Medaille bekommen hat.

Hier das Endergebnis in der Übersicht

X Games Real Ski 2019: Endergebnis

X Games Real Ski 2019 - Crash Reel

Auch bei den besten Street Fahrern der Welt klappt im Jahr 2019 nicht alles auf Anhieb. Hier sind die härtesten Crashes der sechs X Games Real Ski 2019 Fahrer.



"World of X Games: Real Ski 2019" - ABC Behind the Scenes Videos



Die Komplette ABC X Games Real Ski 2019 Show



X Games Real Ski 2019 - Alle Videos

Phil Casabon (Gold)

Phil Casabon - Behind the Scenes (RAW)



Pär "Peyben" Hägglund (Bronze)

Alex "ABM" Beaulieu-Marchand (Bronze)



ABM - Behind the Scenes (RAW)

Jake Mageau (Gewinner Fan Voting)

Henrik Harlaut

Kim Boberg

X Games Real Ski 2019 - Erste Shots im brandneuen Teaser

Update vom 14. Februar 2019: Mit dem "Real Ski 2019"-Trailer haben die X Games heute die ersten Teaser-Shots aus den Videos der insgesamt 6 Rider bzw. Teams veröffentlicht. Alle Videos werden am 20. Februar 2019 zum öffentlichen Anschauen freigegeben. Wir sind natürlich äußerst gespannt!

Weitere Infos zum Contest sowie den Teams findet ihr auf der nächsten Seite.

X Games Real Ski 2019 - Allgemeine Infos & alle Rider

Es freut uns euch mitteilen zu können, dass es auch 2019 eine X Games Real Ski Videocontest geben wird. Wie aus den letzten Jahren gewohnt treten insgesamt 6 Teams bestehen aus einem Rider sowie einem Filmer gegeneinander an. Die Crews müssen einen Street-Edit veröffentlichten, der eine Länge von ca. einer Minute hat und dann von den Judges bewertet wird. Außerdem kommt auch das Online-Fan-Voting wieder.

Der Vorjahressieger Phil Casabon ist ebenso erneut mit dabei wie sein Armada Teamkollege Henrik Harlaut. Mit Kim Boberg stellt Armada einen weiteren Athlet und damit die Hälfte aller X Games Real Ski 2019 Rider.



Alle X Games Real Ski 2019 Fahrer sowie Filmer in der Übersicht

Zeitpunkt der Veröffentlichung: 20. Februar 2019

Wie man sieht, schreit dieses Riders-Lineup nur so nach fetten Street-Clips. Am meisten überrascht hat uns Jake Mageau mit seiner Nominierung. Der Hood-Crew- / Bunch-Member hat im Internet mit diversen kürzeren und längeren Clips für mächtig Aufsehen gesorgt. Mal sehen, ob er dem Hype auch in einem X Games Umfeld gerecht wird. Ebenfalls freuen wir uns mit Par Peyben Hagglund über einen weiteren "The Bunch" Member in dieser Liste.

X Games Real Ski 2019 wird erneut richtig, richtig fett - da sind wir uns sicher.

X Games Real Ski - Die bisherigen Gewinner

Der neue Contest ist angekündigt, Zeit sich die bisherigen Videos oder zumindest die Gewinner noch einmal zu Gemüte zu führen.

X Games Real Ski 2018

Alle weiteren Videos in unserem X Games Real Ski 2018 Artikel.

X Games Real Ski 2017



Alle weiteren Videos in unserem X Games Real Ski 2017 Artikel.

X Games Real Ski 2016

Alle weiteren X Games Real Ski 2016 Videos auf Youtube.

Vor der Street-Variante gab es den X Games Real Ski Backcountry Contest. Videos dazu findet ihr auf dem Youtube Channel der X Games.

