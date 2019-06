Jetzt am Kiosk: Prime Surfing #18!

Stephan Bernhard -

DANGER ISSUE

Prime Surfing Nr. 18 ist da! Die Ausgabe für alle da draußen, die auf Haie, Wipeouts oder Alptraum-Wellen stehen!!!

SELBSTVERSUCH: WIPEOUTTRAINING

Können Wipeouts tatsächlich Spaß machen? Wir haben am eigenen Leib probiert, wie so eine Waschgang-Gewöhnung abläuft. Und ihr könnt das auch - wenn ihr wollt...

Anzeige

Wir sind abgetaucht und lange unter Wasser geblieben - verdammt lange...

Surfalltag auf der Haiinsel

Wie fühlt es sich an, auf La Réunion zu leben und zu surfen? Unser Mann vor Ort hat nachgeforscht und berichtet von einer Surfszene, die trotz etlicher Haiangriffe noch ins Wasser geht.

Auf La Réunion geht niemand surfen ohne an Haie zu denken.

Ein Fotograf sucht seine Grenzen

Der Franzose Bastien Bonnarme schwimmt mit seiner Kamera in Lineups, die keinen Fehler zulassen. Er geht immer ans Limit, egal wie groß die Wellen auch sind. Bisher hat ihn das nur ein paar Kameras gekostet - war das nur Glück? Im Fotofolio zeigt Bastien Bilder seiner krassesten Sessions.

Wer hier schwimmen geht, wurde wohl mal zu heiß gebadet - heißt es.

Es gibt noch mehr...

etwa ein Surfziel, für das du ein Gewehr einpacken solltest oder die 5 Albtraum-Wellen, vor denen sie die Prime-Surfing-Redaktion am meisten fürchtet. Sowie das perfekte Surfcamp für jeden Surfertyp und ein Handkarren für alle, die zu Fuß an den Atlantik wollen. Was brauchst du mehr für ein wenig Gänsehaut?

PRIME SURFING-AUSGABE #18 IM HANDEL AB DEM 28. JUNI

© Primesports.de